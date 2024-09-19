Невозможно не заметить: 6 самых высоких украинских звезд

Совсем недавно мы рассказывали вам о самых миниатюрных звездах украинского шоу-бизнеса. Теперь предлагаем вашему вниманию подборку с самыми высокими знаменитостями.

О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Потап

Рэпер и продюсер Потап открывает нашу подборку, ведь его рост самый высокий - 195 см.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Сергей Притула

Шоумен, телеведущий, волонтер Сергей Притула имеет рост 187 см и отличную физическую форму. Эти достижения во многом являются заслугой его родителей, прививших ему привычку правильного питания.

Сергей Притула (фото: instagram.com/siriy_ru)

Леся Никитюк

Эта знаменитость гордится своим ростом в 186 см. Она тщательно выбирает одежду, подчеркивающую ее стройные и длинные ноги, позволяя ей продемонстрировать свою непревзойденную красоту.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Алла Костромичева

Алла - яркий пример того, как камера может искажать восприятие реальности. На фото и видео украинская модель кажется значительно выше примерно 185 см, хотя на самом деле ее рост составляет 179 см. В модельном бизнесе это минимально допустимый рост, но благодаря идеальным пропорциям ее фигуры.

Алла Костромичева (фото: instagram.com/alla)

Маша Ефросинина

У телеведущего рост 180 см. Благодаря ему Маша смогла успешно войти в мир шоу-бизнеса и начать свою медийную карьеру.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina​​)

Оля Полякова

Певица Оля Полякова гордится титулом обладательницы самых длинных ног в украинском шоу-бизнесе. При росте 180 см ее ноги достигают 126 см в длину.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic​​)