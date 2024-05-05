5 украинских звездных пар, которые влюбились друг в друга на съемочной площадке

Кто может лучше понимать любовь "как в кино", если не актеры? Особенно если их роман начался на съемочной площадке под слова "Камера, мотор!". Несмотря на широко распространенные предубеждения, такие отношения могут быть крепкими. Подтверждение этому служат многочисленные счастливые пары.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об украинских звездных парах, которые нашли друг друга на съемках.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

История этой пары началась на съемках "Голос. Дети" в 2015 году. Между ведущими сразу же возникла взаимная симпатия.

На тот момент Горбунов уже развелся с первой женой после 20-летнего брака.

Катя Осадчая также имела неудачный опыт в браке. Однако влюбленные решили рискнуть и не пожалели.

В 2017 году пара устроила свадьбу. Сейчас у супругов подрастает уже двое общих сыновей - Иван, которому в феврале исполнилось 7 лет, и Даниил, которому 3 года.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик познакомились на съемках сериала "Клан ювелиров", где они играли роли влюбленной пары.

Между актерами сразу возникла искра, и они поняли, что хотят быть вместе и в реальной жизни.

В 2017 году знаменитости поженились. Их первая свадьба состоялась на Мальдивах, вторая в Киеве, а третья была частью свадебного фестиваля.

Вскоре у супругов родился сын Андрей.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Ольга Сумская неоднократно рассказывала, что изменяла своему бывшему мужу Евгению Паперному с Виталием Борисюком.

В итоге она разошлась с артистом и начала строить новые отношения с Борисюком.

Вскоре они поженились, и у них родилась дочь Анна, которая пошла по стопам своих известных родителей и также стала актрисой.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska ​​)

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк также нашли друг друга на съемочной площадке. Они работали вместе над такими проектами, как "Бессмертник", "Ничто не случается дважды" и "Скорая помощь".

В 2015 году звезды стали парой и в реальной жизни.

В 2019-м они поженились. Пара планировала построить дом, однако все разрушила болезнь Тышкевич.

Уже длительное время артистка пытается побороть сильную головную боль, и для этого консультируется с врачами разных направлений и пробует различные методы.

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк (фото: instagram.com/mrsketrin)

Татьяна Злова и Богдан Буйлук

Актеры влюбились друг в друга во время работы над сериалом "Никто не идеален".

"Мы начали больше узнавать друг о друге, говорить и, где-то в конце лета, решили продолжать общение, чтобы дать шанс ему перерасти в нечто большее", - рассказала Татьяна в одном интервью.

Сейчас пара в соцсетях часто делится совместными фото, на которых показывает, как проводит время.

Татьяна Злова и Богдан Буйлук (фото: instagram.com/taniazlova​​)