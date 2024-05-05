ua en ru
Вс, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

5 украинских звездных пар, которые влюбились друг в друга на съемочной площадке

Воскресенье 05 мая 2024 11:00
UA EN RU
5 украинских звездных пар, которые влюбились друг в друга на съемочной площадке Украинские звезды, которые нашли друг друга на съемках (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Кто может лучше понимать любовь "как в кино", если не актеры? Особенно если их роман начался на съемочной площадке под слова "Камера, мотор!". Несмотря на широко распространенные предубеждения, такие отношения могут быть крепкими. Подтверждение этому служат многочисленные счастливые пары.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об украинских звездных парах, которые нашли друг друга на съемках.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

История этой пары началась на съемках "Голос. Дети" в 2015 году. Между ведущими сразу же возникла взаимная симпатия.

На тот момент Горбунов уже развелся с первой женой после 20-летнего брака.

Катя Осадчая также имела неудачный опыт в браке. Однако влюбленные решили рискнуть и не пожалели.

В 2017 году пара устроила свадьбу. Сейчас у супругов подрастает уже двое общих сыновей - Иван, которому в феврале исполнилось 7 лет, и Даниил, которому 3 года.

5 украинских звездных пар, которые влюбились друг в друга на съемочной площадке

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик познакомились на съемках сериала "Клан ювелиров", где они играли роли влюбленной пары.

Между актерами сразу возникла искра, и они поняли, что хотят быть вместе и в реальной жизни.

В 2017 году знаменитости поженились. Их первая свадьба состоялась на Мальдивах, вторая в Киеве, а третья была частью свадебного фестиваля.

Вскоре у супругов родился сын Андрей.

5 украинских звездных пар, которые влюбились друг в друга на съемочной площадке

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Ольга Сумская неоднократно рассказывала, что изменяла своему бывшему мужу Евгению Паперному с Виталием Борисюком.

В итоге она разошлась с артистом и начала строить новые отношения с Борисюком.

Вскоре они поженились, и у них родилась дочь Анна, которая пошла по стопам своих известных родителей и также стала актрисой.

5 украинских звездных пар, которые влюбились друг в друга на съемочной площадке

Ольга Сумская и Виталий Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska ​​)

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк также нашли друг друга на съемочной площадке. Они работали вместе над такими проектами, как "Бессмертник", "Ничто не случается дважды" и "Скорая помощь".

В 2015 году звезды стали парой и в реальной жизни.

В 2019-м они поженились. Пара планировала построить дом, однако все разрушила болезнь Тышкевич.

Уже длительное время артистка пытается побороть сильную головную боль, и для этого консультируется с врачами разных направлений и пробует различные методы.

5 украинских звездных пар, которые влюбились друг в друга на съемочной площадке

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк (фото: instagram.com/mrsketrin)

Татьяна Злова и Богдан Буйлук

Актеры влюбились друг в друга во время работы над сериалом "Никто не идеален".

"Мы начали больше узнавать друг о друге, говорить и, где-то в конце лета, решили продолжать общение, чтобы дать шанс ему перерасти в нечто большее", - рассказала Татьяна в одном интервью.

Сейчас пара в соцсетях часто делится совместными фото, на которых показывает, как проводит время.

5 украинских звездных пар, которые влюбились друг в друга на съемочной площадке

Татьяна Злова и Богдан Буйлук (фото: instagram.com/taniazlova​​)

Недавно мы писали о 5 украинских звездах, которые начинали карьеру с "Караоке на Майдане".

Также писали о знаменитостях, которые удачно вышли замуж за миллионеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Катя Осадчая Юрий Горбунов Звезды шоу-бизнеса Отношения
NEWS
Штрафы для уклонистов: какие суммы сейчас и на сколько их повысят
Штрафы для уклонистов: какие суммы сейчас и на сколько их повысят