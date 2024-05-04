5 украинских звезд, начинавших карьеру с "Караоке на Майдане"

Вероятно, продюсер даже не помнит, сколько из нынешних звезд начинали свой путь с его программы, будучи еще очень молодыми. А этот факт останется в их биографиях навсегда.

Создал уличное шоу Игорь Кондратюк, который и стал его неизменным ведущим. Для выхода на импровизированную сцену и исполнения выбранной песни присутствующим достаточно было понравиться ему во время совместного выступления. Все это записывали и показывали по ТВ каждое воскресенье.

17 января 1999 года на украинском ТВ стартовала одна из самых популярных передач того времени "Караоке на Майдане". В течение 20 лет, в Киеве, на Крещатике, собиралась толпа, желающих попеть.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить, кто из украинских звезд начинал карьеру с легендарного шоу.

Тина Король

Известная поп-дива, которой сейчас восхищаются миллионы людей, в 2005 году приняла участие в "Караоке на Майдане".

Татьяна Либерман, хоть и стеснялась, но успела рассказать Кондратюку, что поступила в авиационный университет.

Она пыталась произвести впечатление на присутствующих своим пением, и это ей удалось сделать. Правда, победа будущей звезде не досталась.

Виталий Козловский

Сейчас артист вынужден приостановить свою музыкальную карьеру и взять в руки оружие, чтобы защищать Украину от оккупантов. Однако в своей беззаботной юности Виталий активно танцевал в коллективе Русланы Лежичко.

Участие в таких шоу, как "Караоке на Майдане" и "Шанс", стало звездным временем в его жизни.

Макс Барских

В 2007-м тогда еще никому неизвестный Макс Барских пытался покорить Крещатик, но безрезультатно.

В 2024 же году он легко наполняет стадионы, Дворец спорта и другие большие концертные площадки в разных частях мира.

Дмитрий Каднай

На Майдане Барских вынужден был соревноваться с Дмитрием. Сейчас этот музыкант возглавляет группу KADNAY, где он поет вместе с сыном Димы Коляденко, Филиппом.

Еще в молодости парень не искал легких путей, выполнив достаточно сложную композицию Queen.

Alina Pash

Часто появлялась на различных телевизионных талант-шоу и рэп-исполнительница Alina Pash.

В 2009 году она мечтала стать звездой Крещатика. Однако судьба преподнесла ей более интересный сценарий, который мы сейчас видим.