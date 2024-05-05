5 українських зіркових пар, які закохалися один в одного на знімальному майданчику

Хто може краще розуміти кохання "як у кіно", якщо не актори? Особливо якщо їхній роман почався на знімальному майданчику під слова "Камера, мотор!". Незважаючи на широко поширені упередження, такі стосунки можуть бути міцними. Підтвердження цьому служать численні щасливі пари.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про українські зіркові пари, які знайшли один одного на зйомках.

Катя Осадча і Юрій Горбунов

Історія цієї пари почалася на зйомках "Голос. Діти" у 2015 році. Між ведучими одразу ж виникла взаємна симпатія.

На той момент Горбунов вже розлучився з першою дружиною після 20-річного шлюбу.

Катя Осадча також мала невдалий досвід у шлюбі. Однак закохані вирішили ризикнути та не пошкодували.

У 2017 році пара влаштувала весілля. Нині у подружжя підростає вже двоє спільних синів - Іван, якому в лютому виповнилося 7 років, та Данил, якому 3 роки.

Катя Осадча і Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Наталка Денисенко та Андрій Фединчик познайомилися на зйомках серіалу "Клан ювелірів", де вони грали ролі закоханої пари.

Між акторами одразу виникла іскра, і вони зрозуміли, що хочуть бути разом також у реальному житті.

У 2017 році знаменитості одружилися. Їхнє перше весілля відбулося на Мальдівах, друге в Києві, а третє було частиною весільного фестивалю.

Незабаром у подружжя народився син Андрій.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Ольга Сумська неодноразово розповідала, що зраджувала своєму колишньому чоловікові Євгену Паперному з Віталієм Борисюком.

У підсумку вона розійшлася з артистом і почала будувати нові стосунки з Борисюком.

Невдовзі вони одружилися, і в них народилася донька Анна, яка пішла стопами своїх відомих батьків і також стала актрисою.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк також знайшли один одного на знімальному майданчику. Вони працювали разом над такими проєктами, як "Безсмертник", "Ніщо не трапляється двічі" і "Швидка допомога".

У 2015 році зірки стали парою і в реальному житті.

У 2019-му вони одружилися. Пара планувала побудувати будинок, однак все зруйнувала хвороба Тишкевич.

Вже тривалий час артистка намагається побороти сильний головний біль, і для цього консультується з лікарями різних напрямків та пробує різні методи.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк (фото: instagram.com/mrsketrin)

Тетяна Злова і Богдан Буйлук

Актори закохалися один в одного під час роботи над серіалом “Ніхто не ідеальний”.

“Ми почали більше дізнаватися одне про одного, говорити і, десь наприкінці літа, вирішили продовжувати спілкування, щоб дати шанс йому перерости в дещо більше”, - розповіла Тетяна в одному інтерв'ю.

Зараз пара у соцмережах часто ділиться спільними фото, на яких показує, як проводить час.

Тетяна Злова і Богдан Буйлук (фото: instagram.com/taniazlova​​​​​​​)