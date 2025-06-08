5 ежедневных упражнений, которые помогут изменить тело за 2 недели
Регулярные физические нагрузки с собственным весом - один из самых эффективных способов улучшить физическую форму. При ежедневном выполнении определенные упражнения могут способствовать сжиганию жира и изменения в теле будут заметны уже через 14 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Количество повторений
Тренер Леон Вил рекомендует цикл выполнения упражнений продолжительностью 20-25 минут с соотношением работы и отдыха 40:20. Это предполагает выполнение 40 секунд упражнений и 20 секунд отдыха в течение 4-5 упражнений.
Выполните всего 3-4 подхода, сохраняя контролируемость техники.
"Каждое повторение должно быть сосредоточено на технике и глубокой растяжке, и дело не в том, чтобы гнаться за временем. Настоящие результаты достигаются благодаря контролируемым усилиям и постепенному наращиванию сложности. Прогрессия является ключом к тому, чтобы избежать достижения собственного предела и поддерживать адаптацию тела", - сказал эксперт.
Приседания с поднятием пяток
Это упражнение обеспечивает полную активацию ног. Поднятие пяток во время или после приседания привлекает мелкие стабилизирующие мышцы стопы, голени и пресс, что улучшает общую координацию.
Выполняйте упражнение так:
- станьте прямо, ноги поставьте на ширине плеч, руки вдоль тела
- опуститесь в приседания, держа спину ровной
- поднимите пятки от пола, перенося вес тела на пальцы ног
- задержитесь на 1-2 секунды, держа баланс
Приседания с поднятием пяток (фото: eatthis.com)
Движения в планке
Это упражнение тренирует мышцы кора, груди, трицепсов и плеч. Упражнение следует выполнять так:
- начните с высокой планки, поставив руки четко под плечи, а тело держите прямым
- согните локоть правой руки и постучите по левому плечу
- поставьте руку на пол
- далее постучите левой рукой по правому плечу
Движения руками в планке (фото: eatthis.com)
Ягодичный мост с движениями
Упражнение активирует подколенные сухожилия и ягодичные мышцы, а также способствует стабильности.
Как выполнять упражнение:
- лягте на спину, согнув колени и поставьте ступни ровно на пол
- держите руки вдоль тела ладонями вниз
- отталкивайтесь пятками, чтобы поднять бедра в седалищный мостик
- в верхней точке поднимите одно колено к груди
- продолжайте чередовать движения, как будто вы "маршируете"
Ягодичный мост с движениями (фото: eatthis.com)
Обратный выпад с отведением колена
Обратный выпад с отведением гантелей коленями тренирует корпус, ягодичные мышцы и ноги.
Станьте ровно, а ноги поставьте на ширине бедер. Держите гантели по бокам.
Сделайте шаг назад одной ногой и опуститесь в обратный выпад. Нажмите на переднюю пятку, чтобы подняться, подтягивая заднее колено к груди.
Задержитесь на мгновение, прежде чем сделать еще один выпад.
Обратный выпад с отводом колена назад (фото: eatthis.com)
Движения к пальцам ног в планке
Движения в планке до пальцев ног предлагают динамическую проработку всего корпуса.
Начните с высокой планки, положив руки под плечи, а тело держите прямым. Напрягите корпус, поднимая правую руку и тянусь ею назад, чтобы коснуться левой стопы или лодыжки.
Вернитесь в высокую планку. Повторите левой рукой, постукивая по правой ноге.
Движения к пальцам ног в планке (фото: eatthis.com)
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