Можно ли есть сосиски беременным женщинам: что говорят врачи

Сосиски и сардельки любят немало украинцев. Беременным женщинам тоже иногда хочется добавить этот продукт в рацион, но не навредит ли он организму?

Можно ли есть сосиски беременным - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Можно ли есть сосиски при беременности?

Дело в том, что обработанное мясо может содержать листерию, тип бактерий, которые могут достичь вашего ребенка и вызвать инфекцию.

Эти инфекции могут привести к выкидышу. Колбаса и сосиски также могут содержать нитраты, пищевую добавку, препятствующую размножению некоторых видов бактерий, вызывающих ботулизм.

Нитраты могут вызвать рак, а некоторые формы нитратов могут проникать через плаценту и оставаться в тканях вашего ребенка даже после его рождения.



Поскольку ученые еще не установили четкую прямую связь между нитратами и осложнениями у плода, колбасы считаются безопасными для употребления в умеренных количествах.

Помимо влияния нитратов, чрезмерное потребление может привести к другим проблемам во время беременности. Сосиски обычно содержат большое количество натрия, что может усугубить отек стоп и лодыжек.

В зависимости от рецепта или изготовителя, сосиски могут также содержать большое количество насыщенных жиров и калорий. Употребление слишком большого количества продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и калорий повышает риск сердечных заболеваний и увеличения веса.

Каких ингредиентов в сосисках следует избегать беременным

Мясо механической сепарации (кожа, кости, жир) - это один из самых низких по качеству видов "мяса", имеющий мало общего с настоящим мясом. В основном оно состоит из остатков хрящей, кожи и сухожилий. Этот продукт содержит мало белка и не имеет значительную питательную ценность, добавляя в ваш рацион только пустые калории.

Наполнители - к таковым относятся соевый белок, модифицированный крахмал, пшеничные волокна или манная крупа. Эти ингредиенты не вредны, но и пользы от них немного. Они заменяют часть мяса, которое должно быть в составе колбас (может быть даже меньше 50%). Кроме того, в таких продуктах часто находится большое количество воды, о чем свидетельствует ее первое место в составе.

Свиной жир, жир птицы - это дешевые и низкокачественные наполнители, используемые в продуктах низшего класса. Высокое содержание жира может способствовать повышению уровня холестерина и образованию жировых отложений под кожей и внутренних органов.

Фосфаты используются как эмульгаторы, стабилизаторы, регуляторы кислотности и антиоксиданты. Они препятствуют усвоению кальция, что может ослабить кости и способствовать развитию остеопороза у пожилых людей. В больших количествах фосфаты нарушают гормональный баланс и могут приводить к ожирению, гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Глутамат натрия (Е621) - усилитель вкуса, придающий блюдам мясной аромат умами. Хотя он природно содержится в некоторых продуктах, его избыток может вызвать негативные симптомы, такие как слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, повышенное потоотделение и тревожность. В больших количествах он может вызвать астму и даже рак.

Нитрит натрия (Е250) - консервант, который защищает мясо от бактерий и придает ему розовый цвет. Он продлевает срок годности продукта, но при нагревании выше 150°C становится канцерогеном. Даже в холодном виде продукты, содержащие нитрит натрия, могут иметь канцерогенный эффект.

Что нужно знать беременным

Правильное питание во время беременности способствует гармоничному росту и развитию малыша. Часто под питанием для беременных понимают изменение количества различных продуктов, чтобы рацион был разнообразным и не исключал все любимые продукты.

Беременным не нужно соблюдать специальную диету, но необходимо ежедневно есть разнообразную пищу, чтобы получить правильный баланс питательных веществ, необходимых маме и малышу. Не нужно пытаться достигать этого баланса с каждым приемом пищи, но старайтесь достичь правильного баланса в течение недели.

Беременные могут со временем замечать, что голодны больше обычного, но не нужно "есть за двоих", даже если ожидаете двойню или тройню.

Нужно стараться ежедневно завтракать, потому что это поможет избежать перекусов продуктами с высоким содержанием жира и сахара.