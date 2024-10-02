1 фрукт, сжигающий жир лучше любого спортзала

Клетчатка и вода во фруктах способствуют сытости и уменьшают потребление калорий. Диетологи советуют потреблять фрукты для похудения и не верить тем, кто говорит, что от них толстеют.

Почему важно потреблять фрукты

Несмотря на то, что фрукты содержат углеводы и природные сахара, исследования неизменно показывают, что фрукты могут быть полезны для поддержания здорового веса. Во-первых, клетчатка и вода во фруктах могут продлить ощущение сытости, так что после употребления фруктов вы можете чувствовать себя сытыми дольше.

Если это поможет вам меньше есть и снизить потребление калорий, это может способствовать потере веса. Фрукты имеют низкую калорийность, и если вы едите их вместо высококалорийной закуски, это может помочь создать дефицит калорий, что поможет похудеть.

Остальные факторы также могут влиять. К примеру, клетчатка и антиоксиданты во фруктах могут изменить микробиом вашего кишечника таким образом, что будет защищать от увеличения веса, а некоторые питательные вещества во фруктах могут защищать от ожирения.

Какой фрукт номер 1 для похудения?

Яблоки занимают первое место среди фруктов номер один для похудения по многим причинам. Большое яблоко содержит 5 г клетчатки, которая является смесью растворимой и нерастворимой клетчатки . Оба типа нужны для здоровья, но растворимая клетчатка помогает регулировать аппетит, задерживая опорожнение желудка, что дольше обеспечивает чувство сытости.

Это может помочь вам есть меньше и, следовательно, похудеть.

Из-за жесткости яблок, их нужно дольше жевать, чем некоторые другие фрукты, и доказано, что длительное жевание повышает сытость.

Яблоко поможет вам похудеть (фото: freepik.com)

Яблоки также втягивают воду в толстую кишку, что, как было установлено, снижает аппетит и желание есть позже днем.

Кроме того, исследование 2015 показало, что люди, которые едят яблоки, имеют на 30% меньше шансов страдать ожирением, чем те, кто их не ест.

Лучшие фрукты для похудения

Черника

Среди класса антиоксидантов, известных как флаванолы, антоцианы, распространенные в чернике, были связаны с наименьшим увеличением веса со временем.

Арбуз

Согласно одному исследованию, арбуз может облегчить наполнение и похудение. По сравнению с перекусом из печенья те, кто ест арбуз каждый день, сообщили о меньшем голоде, сытости и меньшем желании есть в течение дня, а также потеряли значительно больше веса, чем ест печенье, несмотря на то, что обе закуски имели одинаковое количество калорий.

Авокадо

Наполненное жиром авокадо технически является фруктом, и хотя это может быть нелогичным, что пища с высоким содержанием жира может помочь похудеть, есть доказательства того, что люди, едящие авокадо, со временем набирают вес меньше.

Исследование 2013 показало, что добавление половинки авокадо к обеду усиливает насыщение и уменьшает желание есть на 28% в течение следующих пяти часов по сравнению с едой, в которой не было авокадо, что свидетельствует о том, что авокадо может помочь вам есть меньше и похудеть .

Киви

Доказано, что пара киви перед сном улучшает качество сна, сокращает время, необходимое для засыпания, и увеличивает время сна на 13%. Это больше 45 дополнительных минут, если вы уже спите шесть часов в сутки! И эти лишние часы сна могут облегчить вам похудение. Еще одно исследование показало, что употребление двух киви в день привело к значительному уменьшению жира в организме среди молодых людей с избыточным весом и ожирением.

Киви и грейпфрут - отличные фрукты для похудения (фото: freepik.com)

Грейпфрут

Исследование 2006 года показывает, что употребление половины грейпфрута перед едой привело к значительной потере веса. Другое исследование показало, что потребление грейпфрута было связано с понижением массы тела, ИМТ и объема талии.

Может ли употребление слишком большого количества фруктов привести к увеличению веса?

Большинство людей едят слишком мало фруктов, поэтому слишком много фруктов не вызывает беспокойства. Кроме того, ни одна пища не может привести к увеличению веса; важно общее качество вашего рациона и то, отвечаете ли вы потребностям организма. Превышение потребностей вашего тела в калориях является причиной увеличения веса, однако существует множество факторов, включая генетику и наличие пищи, которые влияют на вес тела.