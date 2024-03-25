5 причин посмотреть "Зеленую границу" - лучший польский фильм года

Причина 1. Режиссер

Режиссер Агнешка Голланд - номинант на "Оскар", хорошо известная украинцам по фильму "Цена правды" о Голодоморе. Она начала свою карьеру, будучи ассистенткой режиссера, сотрудничала с такими мастерами польского кино как Кшиштоф Занусси и Анджей Вайда.

Сейчас режиссеру 75 лет. Она покинула пост председателя правления Европейской киноакадемии, чтобы полностью погрузиться в новый полнометражный фильм (общее их количество в наработке художницы перевалило за 50).

Причина 2. Скандал

В преддверии выборов в Польше, совпавших с мировой премьерой фильма на Венецианском кинофестивале, "Зеленая граница" вызвала скандал.

Бойкотировать картину призвали даже президент Анджей Дуда и несколько министров, потому что режиссер затронула тему, о которой в Польше принято молчать.

Фильм подвергли критике рейтинговые платформы, чтобы занизить показатели ленты - еще до того, как люди вообще получили возможность ее посмотреть. Также Польша не выдвинула фильм на "Оскар" в номинации "Лучший международный фильм".

Причина 3. Успех и поддержка

В защиту режиссера в скандале выступили кинематографисты со всего мира, в частности, Федерация европейских кинорежиссеров, Гильдия режиссеров Америки, Европейская и Украинская киноакадемии. А волна хейта со стороны властей обернулась эффектом Стрейзанд: внимание к ленте только возросло.

В результате "Зеленая граница" стала кассовым хитом в Польше, заняв второе место по проданным билетам среди всех польских фильмов 2023 года. Также картина получила 6 номинаций на Польскую кинопремию "Орлы" и завоевала главную награду - за Лучший фильм года.

Причина 4. Оценки

Deadline назвал фильм "гуманитарным шедевром" еще после мировой премьеры на Венецианском кинофестивале.

После атак на рейтинговые платформы и показы в разных странах мира некоторые оценки стабилизировались. На синефильской платформе Letterboxd она составляет 3,9 из 5 возможных. На Rotten Tomatoes рейтинг составляет 87%, а на Metacritic - 83%.

Причина 5. Украинский контекст

В фильме присутствует высказывание режиссера о ситуации на границе в 2022 году, когда украинцы начали выезжать в Европу. Оно вынесено в пролог и сегодня из-за ситуации с фермерами имеет двойную коннотацию.

"Основная разница между беженцами в нашей истории и теми, кто сегодня пересекает границы Украины, проста: цвет их кожи. Мы видели в начале войны в Украине, как Польша приняла в первые несколько недель от двух до трех миллионов беженцев из Украины. Все общество проявило чрезвычайную солидарность и щедрость и преданно помогало им, принимая их к себе. Со мной с начала войны остались три семьи разных беженцев из Украины. Но сейчас, через полтора года, этот энтузиазм спал, и мы видим проблемы, связанные с войной в Украине", - говорила режиссер в сентябре 2023 года.

Сама Голланд поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. В частности, она выступала за то, чтобы возглавляемая ею Европейская киноакадемия помогала украинским кинематографистам.

О чем фильм "Зеленая граница"

Фильм повествует о событиях на так называемой "зеленой границе" между Беларусью и Польшей в 2021 году. По этой лесистой и болотистой местности беженцы с Ближнего Востока и Африки пытаются добраться до Европейского Союза. Оказались они там не случайно - их заманила белорусская пропаганда, ведь режим Лукашенко пытается оказать миграционное давление на Запад.

В этой скрытой войне переплетаются жизни новоиспеченной активистки Юлии, молодого пограничника Яна и семьи сирийских беженцев.