Фильм Антона Птушкина о судьбе украинских животных купил крупнейший вещатель Америки: детали

Крупнейший вещатель Америки PBS приобрел фильм Антона Птушкина о войне и судьбе животных в Украине, над которым он долго работал.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместное сообщение Антона и официальной страницы его фильма в Instagram.

Фильм Антона Птушкина купил самый большой вещатель Америки

"Международную версию фильма "Мы, наши любимцы и война" покажут в США в рамках популярного документального проекта Nature от PBS", - говорится в сообщении

PBS является самым известным провайдером в Америке, в частности, транслировал в серии Frontline фильм "20 дней в Мариуполе", который в этом году получил премию Оскар.

"Последние 1.5 года и который 4 апреля выходит в кинотеатральный прокат в Украине. Это также мой первый проект, который нельзя будет посмотреть в ютубе. Этот проект вообще отличается от всего, что я делал раньше - здесь не будет красивых ландшафтов, пролетов на дроне (ибо все дроны сами знаете где) или чего-нибудь такого", - говорит сам Антон.

Антон Птушкин показал процесс съемок фильма "Мы, наши любимцы и война" (фото: instagram.com/ptuxerman)

Этот фильм - это попытка показать войну в Украине под другим углом - через отношения людей и животных.

"Почти у всех фильмов в прокате сейчас есть теглайн - это такая мощная фраза на афише, которая описывает о чем именно это кино. У нас на афише нет теглайна, но фразу мы нашли: "Иногда, когда мы думаем, что спасаем животных - на самом деле животные спасают нас - это цитата одной из героинь", - говорит Птушкин.

Стоит заметить, что Антон ездил по разным регионам Украины, чтобы снять щемящие кадры и узнать историю животных, которых люди бросили на произвол судьбы.