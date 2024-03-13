10 причин посмотреть новый фильм "Я, Победа и Берлин"

Фильм "Я, Победа и Берлин" основан на автобиографической истории Кузьмы Скрябина, роль которого исполнил Иван Блиндар и действительно воспроизвел образ самого артиста.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об основных причинах, побуждающих к просмотру фильма, премьера которого состоится 14 марта, со ссылкой на пресс-службу команды.

Почему стоит посмотреть киноленту "Я, Победа и Берлин"

Причина первая. Основой для фильма стала не сама жизнь Кузьмы, а его автобиография и воспоминания его родных и друзей.

Причина вторая. Съемки фильма начались еще в 2020 году и с самого начала было запланировано привлечь более 50 локаций. Речь идет не только об Украине, но и о Берлине.

Для картины воссоздали интерьеры культовых заведений, фактически построили один из районов Берлина во Львове. По фотографиям тех художников удалось максимально точно воспроизвести хаусный Берлин, с граффити, плакатами того времени.

Причина третья. Идентичность главного героя с Кузьмой Скрябиным. Известно, что кастинг проходил более полугода. И только Иван Блиндарь оказался схожим с артистом не только снаружи, но и имеет подобную философию жизни. Также Блиндар цепляет своей харизмой и подачей. Хотя Иван не был знаком с Андреем, но с детства был почитателем его творчества.

Кадры из фильма "Я, Победа и Берлин"

Причина четвёртая. Актер жил жизнью Скрябина при подготовке к роли: Иван слушал музыку Кузьмы, читал его произведения, интервью, смотрел программы с его участием, общался с друзьями Андрея и его женой Светланой.

Более того, актер побывал в Новояворовске, где, собственно, и вырос музыкант, посетил школу, дом, где он жил и посетил дом культуры "Кристалл", на сцене которого выступал Кузьма, спустился в подвал, где была их репетиционная база. Также посетил могилу Андрея в Брюховичах.

Причина пятая. Главной изюминкой фильма "Я, Победа и Берлин" есть легендарные песни Кузьмы. А именно 16 авторских треков, специально для картины исполняющих современные топовые украинские исполнители.

Причина шестая. В ленте очень правдоподобно воспроизвели атмосферу безумных 90-х, в которых жил и творил Скрябин. Это заметно начиная с локаций, образов героев, до музыки и мельчайших деталей.

Зрители увидят много интересных атрибутов того времени. А именно: сплошной деним, разноцветные бомберы, клетчатые сорочки, длинные плащи, стилевые очки и красные колготки. Эти вещи искали по всей стране, на блошиных рынках и костюмерных цехах киностудий.

Создатели фильма даже нашли музыкальную аппаратуру того времени. И даже настоящий микрофон Кузьмы, с которым он выступал, это большая ценность для каждого, кто причастен к автобиографическому фильму о легенде.

Причина седьмая. Жена Андрея Кузьменко, Светлана, которая консультировала съемочную группу и присутствовала на площадке, передала любимый кассетный магнитофон Кузьмы. А также заметила схожесть Ивана с Андреем.

Причина восьмая. Правдоподобная и интересная любовная линия. Любимую Кузи, Барбару, сыграла молодая актриса Мария Стопник. на кастинг Иван и Мария пришли влюбленными. А когда сложились отношения пары в фильме, зрители увидят вскоре на больших экранах.

Кадр из фильма "Я, Победа и Берлин"

Причина девятая. К съемке фильма Блиндар не имел водительского опыта, но ради фильма научился, да еще и на раритетной "Победе".

Причина десятая . Автомобиль, как отдельный персонаж. Старую и почти убитую легендарную машину "Победа", команда фильма полностью реставрировала, оснастили салон новыми приборными панелями с киношным освещением и подсветкой, установили систему дистанционного запуска двигателя. Для съемки прописали специальные звуки и конфигурацию работы фар.

Кадры из фильма "Я, Победа и Берлин"