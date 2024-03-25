5 причин подивитися "Зелений кордон" - найкращий польський фільм року

Причина 1. Режисерка

Режисерка Аґнєшка Голланд - номінантка на "Оскар", добре відома українцям за фільмом "Ціна правди" про Голодомор. Вона розпочала свою кар'єру, бувши асистенткою режисера, співпрацювала з такими майстрами польського кіно як Кшиштоф Зануссі та Анджей Вайда.

Зараз режисерці 75 років. Вона залишила посаду голови правління Європейської кіноакадемії, щоб повністю поринути в новий повнометражний фільм (загальна їхня кількість у доробку мисткині перевалила за 50).

Причина 2. Скандал

Напередодні виборів у Польщі, які збіглися зі світовою прем'єрою фільму на Венеційському кінофестивалі, "Зелений кордон" спричинив скандал.

Бойкотувати картину закликали навіть президент Анджей Дуда та кілька міністрів, бо режисерка торкнулася теми, про яку в Польщі заведено мовчати.

Фільм розкритикували на рейтингових платформах, щоб занизити показники стрічки - ще до того, як люди взагалі отримали змогу її подивитися. Також Польща не висунула стрічку на "Оскар" в номінації "Найкращий міжнародний фільм".

Причина 3. Успіх та підтримка

На захист режисерки у скандалі виступили кінематографісти з усього світу, зокрема Федерація європейських кінорежисерів, Гільдія режисерів Америки, Європейська та Українська кіноакадемії. А хвиля хейту з боку влади обернулася ефектом Стрейзанд: увага до стрічки тільки зросла.

У результаті "Зелений кордон" став касовим хітом у Польщі, зайнявши друге місце за проданими квитками серед усіх польських фільмів 2023 року. Також картина отримала 6 номінацій на Польську кінопремію "Орли" та здобула головну нагороду - за Найкращий фільм року.

Причина 4. Оцінки

Deadline назвав фільм "гуманітарним шедевром" ще після світової прем'єри на Венеційському кінофестивалі.

Після атак на рейтингові платформи та показів у різних країнах світу деякі оцінки стабілізувалися. На синефільській платформі Letterboxd вона становить 3,9 з 5 можливих. На Rotten Tomatoes рейтинг складає 87%, а на Metacritic - 83%.

Причина 5. Український контекст

У фільмі присутнє висловлення режисерки про ситуацію на кордоні у 2022 році, коли українці почали виїжджати до Європи. Воно винесене у пролог та має сьогодні через ситуацію з фермерами подвійну конотацію.

"Основна різниця між біженцями в нашій історії та тими, хто сьогодні перетинає кордони України, проста: колір їхньої шкіри. Ми бачили на початку війни в Україні, як Польща прийняла в перші кілька тижнів від двох до трьох мільйонів біженців з України. Все суспільство виявило надзвичайну солідарність і щедрість і віддано допомагало їм, приймаючи їх до себе. Зі мною з початку війни залишилися три родини різних біженців з України. Але зараз, через півтора року, цей ентузіазм спав, і ми бачимо проблеми, пов'язані з війною в Україні", - казала режисерка у вересні 2023 року.

Сама Голланд підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Зокрема, вона виступала за те, щоб очолювана нею Європейська кіноакадемія допомагала українським кінематографістам.

Про що фільм "Зелений кордон"

Фільм оповідає про події на так званому "зеленому кордоні" між Білоруссю і Польщею у 2021 році. Цією лісистою та болотистою місцевістю біженці з Близького Сходу й Африки намагаються дістатися до Європейського Союзу. Опинилися вони там не випадково - їх заманила білоруська пропаганда, адже режим Лукашенка намагається зчинити міграційний тиск на Захід.

У цій прихованій війні переплітаються життя новоспеченої активістки Юлії, молодого прикордонника Яна та сім'ї сирійських біженців.