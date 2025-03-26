Эти популярные упражнения могут привести к защемлению нерва

Регулярные физические нагрузки укрепляют тело, но некоторые упражнения могут вызвать защемление нерва, боль и дискомфорт. Чаще всего это случается из-за неправильной техники, слишком большой нагрузки или резких движений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Aaptiv .

Симптомы защемления нерва

Массажист Рашад Латуш рассказал, что распространенные симптомы защемления нерва включают острую "стреляющую" боль, мышечную слабость, рефлекторную слабость или возможное изменение ощущений, например онемение.

Защемление нерва возникает, когда окружающие ткани, такие как мышцы, кости или сухожилия, слишком сильно давят на нерв. Это давление влияет на способность нерва функционировать и вызывает эти не очень приятные симптомы.

Какие упражнения могут вызвать защемление

Некоторые распространенные упражнения, которые связаны с защемлением нерва, включают движения над головой, такие как приседания или жим над головой и становая тяга.

Это неудивительно, учитывая, что защемление нервов чаще всего возникает в области шеи, поясницы и запястья. Однако следует отметить, что оно может возникнуть в любом месте тела.

"Я считаю, что защемление нерва во время упражнений может возникнуть из-за неправильной техники, ограничения движений суставов, что создает большую нагрузку на другую часть тела", - отметил эксперт.

Защемление нерва на шее может привести к другим проблемам с шеей.

Можно ли делать упражнения, когда защемило нерва

Упражнения можно делать, когда защемило нерва, но стоит сделать перерыв в движениях, которые могут вызвать дальнейшую боль. Если вы считаете, что причиной является поднятие веса, откажитесь от тяжелых жимов лежа на несколько дней.

Мягкое растягивание и медленные движения средней частоты могут быть полезными для заживления нерва. Такие тренировки, как йога или пилатес полезны, поскольку движение мышц может облегчить состояние. Упражнения, которые не создают сильной нагрузки на суставы, такие как езда на велосипеде и плавание, также являются замечательными.

Лечение защемления нерва может быть разным для каждого человека. Некоторым может понадобиться только отдых, тогда как другим определенные процедуры.

Как предотвратить

Важно поддерживать здоровый баланс между работой и личной жизнью, это является жизненно важным. Также стоит периодически выполнять растяжки.

Поскольку многие люди проводят часы сидя за столами, поэтому важно часто ходить, ездить на велосипеде или тренироваться.

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