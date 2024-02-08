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5 самых удобных вариантов мебели-трансформера для детской комнаты (видео)

Некоторая мебель может быть чрезвычайно удобной и функциональной (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Обустроить детскую комнату и подобрать всю необходимую мебель может быть непросто, особенно если квартира небольшая. Чтобы сэкономить деньги и пространство, можно подыскать многофункциональную и удобную в использовании мебель-трансформер.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало различные предложения в сети и рассказывает о ряде лучших решений среди многих вариантов.

Кровать "на вырост"

Кровать-трансформер от VOX - удобна и аккуратна. Кроме того, она позволяет существенно сэкономить деньги, ведь подходит как младенцам, так и более взрослым детям.

 

Одноместная кровать-стол

Этот предмет мебели от Spaceman может превращаться из кровати в рабочий стол и наоборот.

Он занимает относительно немного места, позволяет не убирать со стола лампу или другие предметы, а также содержит специальную полочку для книг или других необходимых под рукой вещей.

 

Двухместная кровать-стол

Этот вариант кровати-стола от Inovabed может "работать" как полноценная двуспальная кровать.

Если же его поднять и спрятать "в стене" (вместе с матрасом и постелью), оно превращается в комфортный и достаточно большой стол.

 

Двухэтажная кровать-софа

Обычная, на первый взгляд, софа Expand Furniture с легкостью превращается в удобную и устойчивую двухэтажную кровать.

У нее есть надежный металлический каркас и необходимые детям защитные бортики.

 

Стол, "выпадающий" из стены

Этот предмет мебели от IKEA позволяет значительно сэкономить пространство в любой комнате.

Стол в разложенном виде - удобный и компактный, с несколькими полками и "отделами" для монитора компьютера, книг или других необходимых при обучении (или работе) вещей. Если же его сложить, он становится похож на небольшой комод и практически не занимает лишнего пространства.

 

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