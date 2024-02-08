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5 найзручніших меблів-трансформерів для дитячої кімнати (відео)

Деякі меблі можуть бути надзвичайно зручними та функціональними (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Облаштувати дитячу кімнату та підібрати всі необхідні меблі може бути непросто, особливо якщо квартира невелика. Аби заощадити гроші та простір, можна підшукати багатофункціональні та зручні у використанні меблі-трансформери.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні пропозиції у мережі та розповідає про низку кращих рішень з-поміж багатьох варіантів.

Ліжко "на виріст"

Ліжко-трансформер від VOX є зручним і охайним. Крім того, воно дозволяє суттєво зекономити гроші, адже підходить як немовлятам, так і більш дорослим дітям.

 

Одномісне ліжко-стіл

Цей предмет меблів від Spaceman може перетворюватися з ліжка на робочий стіл і навпаки.

Він займає відносно небагато місця, дозволяє не прибирати зі столу лампу чи інші предмети, а також містить спеціальну поличку для книжок чи інших необхідних під рукою речей.

 

Двомісне ліжко-стіл

Цей варіант ліжка-стола від Inovabed може "працювати" як повноцінне двоспальне ліжко.

Якщо ж його підняти й сховати "в стіні" (разом із матрацом і постіллю), воно перетворюється на комфортний і достатньо великий стіл.

 

Двоповерхове ліжко-софа

Звичайна, на перший погляд, софа від Expand Furniture з легкістю перетворюється на зручне та стійке двоповерхове ліжко.

Воно має надійний металевий каркас і необхідні дітям захисні борти.

 

Стіл, що "випадає" зі стіни

Цей предмет меблів від IKEA дозволяє суттєво зекономити простір у будь-якій кімнаті.

Стіл у розкладеному вигляді - зручний та компактний, із кількома поличками та "відділами" для монітора комп'ютера, книжок чи інших необхідних під час навчання (або роботи) речей. Якщо ж його скласти, він стає схожим на невеличкий комод і практично не займає зайвого простору.

 

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