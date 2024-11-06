Когда Трамп начнет "останавливать войну" в Украине и позвонит ли Путину: мнение политолога

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно отмечал, что в случае победы он начнет заканчивать войны в мире. Уже в ближайшие дни он может начать со звонка российскому диктатору Владимиру Путину.

Старший научный сотрудник института оборонных исследований (RUSI, Лондон) Тим Уилласи-Уилси допускает, что после победы на выборах, Трамп действительно может позвонить по телефону Путину.

"Любой такой звонок создаст ожидания урегулирования путем переговоров, а обсуждения, возможно, начнутся в первые месяцы 2025 года", - сказал Вилласи-Уилси.

По мнению Фесенко, такой звонок вполне возможен, но он не решит вопрос переговоров. Политолог пояснил, что для того, чтобы они начались, нужно назначить модераторов со стороны Трампа, Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

"Причем переговоры пока могут быть только неформальными. Сначала нужно договориться, в каком формате, где они могут проходить и какой будет повестка дня. Путин может согласиться, но будет выдвигать неприемлемые для Украины "хотелки". Переговоры могут быть, но очень сложны, и я не жду скорых результатов", - отметил он.

Фесенко считает, что с высокой вероятностью Трамп инициирует переговоры о прекращении боевых действий по всей линии фронта и возможно с отказом в членстве в НАТО.

"Но это не переговоры на условиях России. Путин хочет больше односторонних уступок от Украины. А это уже не очень выгодно Трампу, ведь это будет восприниматься не только как поражение Украины, а и как поражение США. Для него более приемлем условный компромисс. Согласится ли Путин? Никто не знает. Как и обещал, Трамп может инициировать переговоры, до того, как станет президентом. Но быстрого результата не будет", - говорит политолог.