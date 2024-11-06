Иванка Трамп: 7 фактов, которые полностью изменят ваше мнение о ней

Иванка Трамп - фигура, которая часто привлекает внимание, и о которой мы слышим много разных мнений. От дочери президента США до успешной бизнес-леди и филантропа, ее жизнь полна событий и споров. Но за фасадом публичности скрывается много интересных фактов, которые могут полностью изменить ваше восприятие.

Была отличницей

Иванка Трамп разрушает любые представления о "звездных детях". В школе она была невероятно целеустремленной, что привело ее к отличному окончанию престижной Вортонской школы при Университете Пенсильвании. Иванка объединила учебу с ранними карьерными шагами и активной социальной жизнью, получив степень экономиста, как и ее отец. Ее интеллект и трудолюбие доказывают, что за ее блестящим имиджем стоит подлинная глубина и амбиции.

Иванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Сама сделала карьеру

Иванка появлялась на обложках журналов еще подростком, но ее путь в моде развивался независимо от имени Трампа. Она участвовала в показах в Париже для таких дизайнеров, как Тьерри Мюглер, и впоследствии запустила собственный бренд одежды, который стал популярным среди работающих женщин. Ее любовь к моде и способность сочетать стиль с бизнесом сделали ее влиятельной фигурой в индустрии, известной своим трудолюбием и стильными образами.

Иванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Отстаивает права женщин

Иванка не просто говорит о поддержке женщин - она активно работает над этим. Как советница отца, Трамп инициировала программы, способствовавшие вовлечению женщин в бизнес, поддерживали предпринимательство среди женщин и направляли на преодоление гендерного неравенства в оплате труда.

Ее кампания "Женщины, которые работают" вдохновила на написание бестселлера с таким же названием, где она поделилась своими идеями по сочетанию карьеры и личной жизни. Независимо от отношения к ней Иванка подчеркивает важность самостоятельности для женщин.

Иванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Приняла другую веру ради любви

Иванка приняла иудаизм, чтобы выйти замуж за Джареда Кушнера, с которым познакомилась в 2005 году. Когда их отношения стали серьезными, она решила принять его веру, и пара отпраздновала свадьбу по еврейским традициям в 2009 году. Иванка полностью погрузилась в новую религию, придерживаясь кошера, празднуя шаббат и воспитывая детей в еврейских традициях. Ее путь подчеркивает, сколь важны для нее семейные ценности и верность убеждениям.

Иванка Трамп с мужем и детьми (фото: instagram.com/ivankatrump)

Поклонница искусства и эстетики

Иванка увлекается искусством уже много лет, и вместе с Джаредом они часто принимают участие в мероприятиях, поддерживающих галереи, музеи и культурные инициативы. Будучи первой дочерью, она посещала инсталляции искусства и активно поддерживала интеграцию искусства в образование. Обладательница небольшой коллекции, Иванка часто появляется на выставках и событиях в Нью-Йорке, объединяя свою любовь к эстетике с глубоким уважением к творческому процессу.

Иванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Написала несколько бестселлеров

В своей первой книге "Козырная карта" Иванка делится опытом, полученным в семье Трампов, и собственным путем в мире бизнеса. Второй ее труд, "Женщины, которые", стал бестселлером New York Times и рассматривает вызовы, с которыми сталкиваются женщины на работе. Эти книги закрепили ее как голос, призывающий женщин найти гармонию между карьерой и семьей, а книжный тур помог расширить ее аудиторию, привлекая сторонников даже за пределами политики.

Иванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Филантроп

Иванка всегда имела склонность к филантропии - от поддержки инициатив Girl Up Фонда ООН до защиты прав малого бизнеса. Еще до своей работы в Белом доме она вносила вклад в развитие детского здоровья, образования и женского предпринимательства. Ее стремление помогать стало важной частью ее личного бренда, проявляющегося во всех сферах ее деятельности: от бизнеса до политики и личной жизни.

Иванка Трамп на победной речи отца (фото: Getty Images)