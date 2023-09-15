Как безопасно перевозить животных в поезде: советы для владельцев кошек, собак и птиц

Сегодня почти каждый украинец имеет домашнего любимца: кошку, собаку или птицу. С началом полномасштабной войны многие украинцы путешествуют вместе со своими животными, а наиболее популярным вариантом стали поезда. Однако ездить с животными нужно так, чтобы обезопасить и питомца, и не приносить дискомфорт другим пассажирам.

Как это правильно сделать - читайте ниже в материале Styler.

Как перевозить животных в поезде

Согласно приказу №948 Министерства инфраструктуры Украины "Об утверждении Изменений к Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины" пассажир может везти с собой собак маленьких пород, кошек, птиц и других животных в поездах и вагонах всех категорий, кроме вагонов типов "СВ" и "М".

Для перевозки животных требуются специальные средства: клетка, контейнер, ящик или другая конструкция.

Если вы едете в ночном вагоне, клетку нужно ставить под полку или на полку рядом с пассажиром. В вагонах с сидячими местами держите животных на руках или под сидячими местами.

Чтобы перевозить любимцев в вагон класса типа "СВ" и "М", вам нужно выкупить все незанятые места и опять-таки разместить животных в специальных средствах для перевозки.

Плата за перевозку домашнего животного в пассажирских вагонах уплачивается за одну особь или по тарифу на перевозку багажа не менее чем за 20 килограммов.

Как перевозить животных в поездах (правила УЗ)

Как перевозить больших собак

Если ваша собака выше, чем 45 сантиметров, ее можно перевозить поездом только при наличии намордника и поводка. Разместиться с ней вы сможете в отдельном купе только для двух человек.

Людям с нарушениями зрения разрешается провозить с собой собаку-поводыря в вагонах всех категорий без дополнительной оплаты.

В электричках собак больших пород следует перевозить в крайних тамбурах первого и последнего вагонов под наблюдением. Мелкие животные разместите в специальных средствах для перевозки.

Если вы путешествуете или едете с птицами, тогда разрешено перевозить не более двух особей в ящиках, корзинах и т. д. То есть кур, индеек, гусей, уток, цесарок, перепелов, голубей и других птиц можно перевозить и в местных, и в региональных поездах во всех вагонах.

Какие документы на животных нужны

Для путешествия по Украине вам необходимо иметь:

ветеринарный документ

билет на любимца

контейнер-переноска

намордник и поводок, если ваше животное выше 45 сантиметров

Для поездок за границу пакет документов и вещей может меняться от страны к стране, поэтому лучше уточнять перед поездкой.