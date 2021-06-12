Вакарчук розлучився з дружиною після 20 років шлюбу

Святослав Вакарчук розлучився зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою, після 20 років спільного життя. Пара разом виховує дочку Діану, яка є для лідера "Океан Ельзи", екс-нардепа падчеркою.

46-річний рокер зізнався, що вкрай рідко афішує своє життя, оскільки оберігає близьких від зайвої уваги преси.

"Я дуже рідко пишу про особисте, але цей пост саме такий. Пишу його, перш за все, для того, щоб убезпечити свою родину, близьких та друзів від зайвих запитань та незручностей", - зазначив Вакарчук.

Музикант наголошує, що тривалий період спільного з Лялею життя для нього був дуже щасливим. Але тепер "дороги розійшлися".

"Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись", - написав Святослав.

Він також зазначив, що причини подібного рішення залишаються їх з Лялею особистою справою.

"Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми. Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, що ми пройшли разом. За любов, за мудрість, за опору. Вдячний за нашу доньку Діану. Вдячний за все", - каже Вакарчук.

Артист і політик додав, що життя триває.

"Я сподіваюся, що воно подарує кожному з нас досить щасливих моментів", - йдеться в публікації.

Таким чином фронтмен "Океан Ельзи" вирішив поставити крапку в питанні про своє розлучення.

"Цим вичерпним постом я повідомив все, що вважав вартим уваги. З поваги до мого та Ляліного особистого простору, просив би утриматись всіх від додаткових запитань та дискусій з цього приводу. Сподіваюсь на ваше розуміння і такт. Все буде добре", - написав Вакарчук.

Святослав Вакарчук з дружиною і донькою (Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Зазначимо, що артист дуже рідко розповідає про свою сім'ю, і з небагатьох згадок про дружину та дитину у його інтерв'ю можна дізнатись, що його кохана - цивільна жінка Ляля Фонарьова - працює стилістом. Разом вони виховують дочку Діану, яка 14 липня святкуватиме своє 28-річчя. Дівчина - дочка Лялі від першого шлюбу з Володимиром Тарасюком, бізнесменом зі Львова. Біологічних дітей у Святослава та Лялі немає, але Діану музикант називає своєю донькою.

Діана Вакарчук навчалася в Києві в гімназії та університеті, а 13 грудня 2018 року закінчила Ноттингемський університет в Британії і отримала диплом магістра. Дівчина займається маркетингом в моді і дизайні, і частково вона в команді розробників.