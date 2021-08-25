Святослав Вакарчук вперше став батьком: у співака народився син!

Святослав Вакарчук вперше став батьком! У 46-річного музиканта днями народився син.

Інформацію, яка 25 травня розповсюджується у мережі, РБК-Україна підтвердили у прес-службі гурту "Океан Ельзи".

Як Святослав назвав сина

Свого сина популярний артист і громадський діяч назвав Іваном - на честь свого батька, Героя України Івана Олександровича, який покинув цей світ 4 квітня 2020 року.

Тато і мама маленького Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їх рішення та права на приватне життя.

У команді новоспеченого татуся додали, що інформація щодо 19 серпня, як дати народження дитини (саме таку дату називають деякі ЗМІ), не відповідає дійсності.

Хто обраниця Вакарчука

Подейкують, що жінка, яка подарувала Святославу першого сина, працює в відомій кінопродюсерській компанії Radioactive, яка знімає реклами міжнародних брендів, кліпи та серіали.

Це власне й все, що відомо про обраницю співака.