47-річний Вакарчук знову став батьком: цього разу - дівчинка
Святослав Вакарчук знову став батьком. Тепер у 47-річного лідера Океану Ельзи народилася дівчинка.
Про це офіційно повідомили на сторінці Океану Ельзи у Facebook.
"21 червня 2022 року у Святослава Вакарчука народилась донечка. Дівчинку назвали Соломія. Ім'я, що обрали батьки дитини, означає "мир", - говориться в повідомленні.
Представники музиканта вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію, і попросили з повагою поставитися до їх рішення та права на приватне життя.
"Вітаємо тебе в нашій дружній "Океанівській" та великій українській родині, маленька україночка Соломія Святославівна Вакарчук", - додали в пресслужбі.
Нагадаємо, трохи більше року тому, 19 червня 2021-го у музиканта народився син Іван.
Що відомо про маму дітей Святослава Вакарчука
Дівчину звуть Євгенія Яцута, вона тренер "Голосу країни" і продюсер українського продакшену Radioaktive Film.
Євгенію у травні сфотографували на Каннському кінофестивалі - за місяць до народження донечки.
Фото: Євгенія Яцута під час вагітності
Судячи зі сторінки Євгенії у Facebook у неї є старша донька. Тепер вона - багатодітна мама.
Фото: Євгенія Яцута з донькою від попередніх стосунків
Нагадаємо, що в червні 2021 року музикант повідомив про розставання з Лялею Фонаревою, з якою виховує доньку Діану від попередніх стосунків Лялі. Разом вони були 20 років.
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