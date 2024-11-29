46-летняя Ирина Горовая впервые заговорила о новом возлюбленном, которого скрывает

Продюсер Ирина Горовая впервые подтвердила, что находится в отношениях. Звезда рассказала, сколько они с ее избранником уже вместе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram экс-жены рэпера Потапа.

Хоть и Горовая не раскрывает никаких подробностей о своем возлюбленном, кое-чем она все-таки поделилась.

Так, со слов продюсера, она со своим избранником состоит в отношениях уже четыре года.

Также Ирина отметила, что поддерживает формат отношений, который для многих может показаться нетипичным или нестандартным.

"Есть любимый. Это неважно кто. Не хочу выносить это в публичное пространство. Потому что у меня специфическое отношение к любви и кто такой любимый. Вообще форма, которую я понимаю для себя после двух браков, она немножко отличается от стандартной. Где-то четыре года вместе", - поделилась знаменитость.

Что известно о личной жизни Ирины Горовой

Продюсер была в двух браках. Первым ее мужем был Юрий Горовой - музыкант. Ранее она рассказывала, что вышла замуж за него она «по приколу».

"В 16 замуж вышла. Не по беременности, просто по-прикольчику. Представь, мне 16, я поступила в университет, начала учиться и прихожу с обручальным кольцом, чтобы все видели. Это был очень классный прикол. Это был 1994 год. Познакомились мы летом, а расписались в ноябре. Четыре месяца мы были знакомы", - рассказала Горовая.

У пары родилась дочь Наталья, которой сейчас 26 лет, и она уже даже успела выйти замуж.

Ирина Горовая с дочерью (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Второй брак Горовой был с рэпером Потапом, от которого продюсер родила сына Андрея. После развода с исполнителем Ирине приписывали немало романов, однако она держит свою личную жизнь в тайне.

Ирина Горовая (фото: instagram.com/gorovaya_irina)