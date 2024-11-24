Ирина Горовая откровенно ответила, готова ли стать бабушкой в 46 лет
Известный украинский продюсер Ирина Горовая высказалась о личной жизни своей 26-летней дочери Натальи.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий бывшей жены Потапа ТСН.
Наталья Горовая сейчас проживает в Польше вместе со своим мужем Амиром. Пара находится в официальном браке уже более двух лет.
По словам Ирины, супруги уже задумываются о пополнении в семье. Однако сама продюсер отметила, что на данный момент не готова стать бабушкой в свои 46 лет. Говорит, что все еще хочет наслаждаться ролью мамы.
"Все, когда влюбляются, они задумываются о пополнении в семье. Я пока в статусе мамы. Я хочу стать бабушкой, но не сейчас", - поделилась знаменитость.
Наталья Горова с мужем (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)
Горовая также поделилась достижениями Натальи. Экс-супруга Потапа отметила, что 26-летняя девушка уверенно развивается в сфере IT, шаг за шагом покоряя новые профессиональные вершины.
"Она работает в IT и растет в компании. Но конечно что опыт из шоубизнеса ей помог", - добавила звезда.
Что известно о муже Натальи Горовой
Избранник девушки - 28-летний парень, по имени Амир. Известно, что парень из Ливана. Влюбленные расписались еще в 2022 году согласно традициям мусульманства, но веру Горовая не меняла.
Ее звездная мама рассказывала, что Наталья планировала официально заключить брак и сыграть свадьбу еще в Украине, а также обвенчаться в церкви.
Наталья Горова с мужем (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)
Заметим, что девушка стала первым ребенком продюсера. Ее она родила в 18 лет от брака с рэпером UGO (настоящее имя - Юрий Горовой), с которым вышла замуж в 1994 году.
Ирина Горова с дочерью (фото: instagram.com/gorovaya_irina)