ua en ru
Пт, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

46-річна Ірина Горова вперше заговорила про нового коханого, якого приховує

П'ятниця 29 листопада 2024 15:10
UA EN RU
46-річна Ірина Горова вперше заговорила про нового коханого, якого приховує Ірина Горова (фото: instagram.com/gorovaya_irina)
Автор: Іванна Пашкевич

Продюсерка Ірина Горова вперше підтвердила, що перебуває у стосунках. Зірка розповіла, скільки вони з її обранцем вже разом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram екс-дружини репера Потапа.

Хоч і Горова не розкриває ніяких подробиць про свого коханого, дечим вона все-таки поділилася.

Так, зі слів продюсерки, вона зі своїм обранцем перебуває у стосунках вже чотири роки.

Також Ірина зазначила, що підтримує формат відносин, який для багатьох може здатися нетиповим або нестандартним.

"Є коханий. Це неважливо хто. Не хочу виносити це у публічний простір. Тому що у мене специфічне відношення до кохання та хто такий коханий. Узагалі форма, яку я розумію для себе після двох шлюбів, вона трошки відрізняється від стандартної. Десь чотири роки разом", - поділилася знаменитість.

Що відомо про особисте життя Ірини Горової

Продюсерка була у двох шлюбах. Першим її чоловіком був Юрій Горовий - музикант. Раніше вона розповідала, що вийшла заміж за нього вона "по приколу".

"У 16 заміж вийшла. Не по вагітності, просто по-прикольчику. Уяви, мені 16, я вступила до університету, почала навчатися і приходжу з обручкою, щоб всі бачили. Це був дуже класний прикол. Це був 1994 рік. Познайомилися ми влітку, а розписалися в листопаді. Чотири місяці ми були знайомі", - розповіла Горова.

В пари народилася донька Наталія, якій нині 26 років, і вона вже навіть встигла вийти заміж.

46-річна Ірина Горова вперше заговорила про нового коханого, якого приховує

Ірина Горова з донькою (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Другий шлюб Горової був з репером Потапом, від якого продюсерка народила сина Андрія. Після розлучення з виконавцем Ірині приписували чимало романів, однак вона тримає своє особисте життя в таємниці.

46-річна Ірина Горова вперше заговорила про нового коханого, якого приховує

Ірина Горова (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Раніше Ірина Горова відверто відповіла, чи готова стати бабусею у 46 років.

Також син Потапа розсекретив його плани на Новий рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Потап Зірки шоу-бізнесу Стосунки
NEWS
Окупанти атакували Україну 132 дронами. Стало відомо, скільки збила ППО
Окупанти атакували Україну 132 дронами. Стало відомо, скільки збила ППО