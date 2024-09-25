5 украинских звездных пар, которые развелись после долгих лет брака

В любых отношениях рано или поздно возникают недоразумения, разногласия и кризисы. К сожалению, не всем парам удается преодолеть их, и они принимают решение развестись.

Камалия и Мохаммад Захур

Певица Камалия и пакистанский миллиардер Мохаммад Захур развелись после 20 лет брака, чем удивили публику, ведь их долгое время считали самой крепкой парой украинского шоу-бизнеса.

Несмотря на развод, бывшие супруги продолжают поддерживать теплые отношения и часто проводят время вместе ради своих детей. Камалия неохотно делится подробностями разрыва, но признает, что напряжение в отношениях возникло после того, как они вынуждены были покинуть Украину и переехать в Великобританию, в дом старшей дочери Захура от предыдущего брака.

Камалия и Мохаммад Захур с детьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Дидзьо и Славия

В 2021 году певец Дзидзьо объявил о разрыве с женой Славией, с которой они прожили вместе 20 лет. Их развод сопровождался скандалами, поскольку Славия в своих интервью обвинила экс-супруга в том, что он препятствовал ее стремлениям развивать собственную карьеру и реализовывать свой талант.

Тем не менее после расставания они смогли сохранить дружеские отношения, а Дзидзьо даже подарил бывшей жене новую квартиру.

Дидзьо и Славия (фото: instagram.com/slavia_official)

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева

Вакарчук и Фонарева начали свои отношения еще в самом начале становления группы "Океан Эльзы". Ляля работала над имиджем коллектива, создавая для них сценические образы. Их объединяла не только любовь, но и совместная работа, и они казались идеальной парой, прожив много лет вместе.

Однако детей у них не было. В 2021 году музыкант неожиданно объявил о разводе с Лялей, и вскоре стало известно, что на тот момент у него уже была другая женщина, которая ждала ребенка от него. Летом 2021 года Вакарчук впервые стал отцом - у него родился сын Иван, а через год его новая избранница подарила ему дочь.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева с дочерью (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Олег Собчук и Мария Собчук

43-летний Олег Собчук развелся с женой Марией после 20 лет брака. В своих воспоминаниях о совместной жизни с музыкантом Мария назвала его "абьюзером" и призналась, что все эти годы находилась в "токсичных отношениях". Она также обнародовала переписку с Олегом, в которой он называл ее «неблагодарным созданием» и пытался настроить против нее их дочь.

У пары двое детей - 21-летняя дочь Татьяна и 15-летний сын Арсений.

Олег Собчук и Мария Собчук (фото: instagram.com/sob4ukmari)

Оксана Билозир и Роман Недзельский

66-летняя певица Оксана Билозир развелась с мужем, музыкантом и ныне военнослужащим ВСУ, 56-летним Романом Недзельским, после 33 лет брака. Разрыв произошел еще в конце 2022 года, однако публично об этом Недзельский рассказал только в апреле 2023-го. По его словам, инициатором развода была Оксана.

Певица отмечает, что им удалось сохранить хорошие отношения, и она считает Романа своим замечательным и надежным другом.

Роман Недзельский и Оксана Билозир (facebook.com/oksana.bilozir)