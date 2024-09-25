5 українських зіркових пар, які розлучилися після довгих років шлюбу

У будь-яких стосунках рано чи пізно виникають непорозуміння, розбіжності та кризи. На жаль, не всім парам вдається їх подолати, і вони приймають рішення розлучитися.

Камалія і Мохаммад Захур

Співачка Камалія і пакистанський мільярдер Мохаммад Захур розлучилися після 20 років шлюбу, чим здивували публіку, адже їх довгий час вважали найміцнішою парою українського шоу-бізнесу.

Незважаючи на розлучення, колишнє подружжя продовжує підтримувати теплі стосунки і часто проводить час разом заради своїх дітей. Камалія неохоче ділиться подробицями розриву, але визнає, що напруга у стосунках виникла після того, як вони змушені були покинути Україну та переїхати до Великої Британії, до будинку старшої доньки Захура від попереднього шлюбу.

Камалія і Мохаммад Захур з дітьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Дзідзьо і Славія

У 2021 році співак Дзідзьо оголосив про розрив з дружиною Славією, з якою вони прожили разом 20 років. Їхнє розлучення супроводжувалося скандалами, оскільки Славія у своїх інтерв'ю звинуватила ексчоловіка в тому, що він перешкоджав її прагненням розвивати власну кар'єру і реалізовувати свій талант.

Проте після розставання вони змогли зберегти дружні стосунки, а Дзідзьо навіть подарував колишній дружині нову квартиру.

Дзідзьо і Славія (фото: instagram.com/slavia_official)

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова

Вакарчук і Фонарьова почали свої стосунки ще на самому початку становлення гурту "Океан Ельзи". Ляля працювала над іміджем колективу, створюючи для них сценічні образи. Їх об'єднувало не лише кохання, а й спільна робота, і вони здавалися ідеальною парою, проживши багато років разом.

Однак дітей у них не було. У 2021 році музикант несподівано оголосив про розлучення з Лялею, і незабаром стало відомо, що на той момент у нього вже була інша жінка, яка чекала на дитину від нього. Улітку 2021 року Вакарчук уперше став батьком - у нього народився син Іван, а за рік його нова обраниця подарувала йому доньку.

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова з донькою (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Олег Собчук та Марія Собчук

43-річний Олег Собчук розлучився з дружиною Марією після 20 років шлюбу. У своїх спогадах про спільне життя з музикантом Марія назвала його «аб'юзером» і зізналася, що всі ці роки перебувала в «токсичних стосунках». Вона також оприлюднила листування з Олегом, у якому він називав її «невдячним створінням» і намагався налаштувати проти неї їхню доньку.

У пари двоє дітей - 21-річна донька Тетяна та 15-річний син Арсеній.

Олег Собчук та Марія Собчук (фото: instagram.com/sob4ukmari)

Оксана Білозір та Роман Недзельський

66-річна співачка Оксана Білозір розлучилася з чоловіком, музикантом і нині військовослужбовцем ЗСУ, 56-річним Романом Недзельським, після 33 років шлюбу. Розрив стався ще наприкінці 2022 року, проте публічно про це Недзельський розповів лише у квітні 2023-го. За його словами, ініціатором розлучення була Оксана.

Співачка зазначає, що їм вдалося зберегти хороші стосунки, і вона вважає Романа своїм чудовим і надійним другом.

Роман Недзельський та Оксана Білозір (facebook.com/oksana.bilozir)