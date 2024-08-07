Из роддома - в ЗАГС: 4 украинские звездные пары, которые поженились после рождения детей

В обществе существует традиция сначала жить в браке некоторое время, прежде чем заводить детей. Однако эти знаменитости пошли другим путем: они сначала родили общего ребенка, чтобы испытать свои чувства, а затем заключили брак.

О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Елена и Тарас Тополя

Певица Alyosha вышла замуж за фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополю через три месяца после рождения первенца Романа.

Тогда она признавалась, что именно появление на свет мальчика подтолкнуло пару подать документы в ЗАГС.

"Расписались, чтобы у Ромы не было проблем в будущем. Теперь мы официально семья. На самом деле я никогда замуж не хотела", - говорила артистка в 2013 году.

Елена и Тарас Тополя с детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Маричка Падалко и Егор Соболев

Телеведущая познакомилась со своим нынешним мужем Егором Соболевым, когда была замужем.

Егор также был женат и имел дочь Алису. Когда между ними вспыхнули чувства, они не собирались разводиться со своими партнерами.

Бывший депутат, а ныне военнослужащий планировал сначала вырастить ребенка, а затем принимать решение. Однако судьба распорядилась по-другому.

В 2005 году Маричка развелась с мужем. Через два года у нее и Егора родился сын Миша. Годом позже появилась на свет Маша.

В 2010 году пара отметила два значимых события - рождение дочери Екатерины и официальное оформление своих отношений.

Маричка Падалко с семьей (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян

На момент знакомства с Арсеном Мирзояном артистка хоть и имела дочь Ульяну от предыдущих отношений, но была не замужем.

Арсен же был женат и имел двух сыновей. Оба долго боролись с нахлынувшими чувствами, но через год поняли, что не могут друг без друга.

Исполнитель переехал в дом Нины Матвиенко, и некоторое время пара жила в гражданском браке. В январе 2016 у них родилась дочь, названная в честь легендарной бабушки. Официальную свадьбу влюбленные сыграли только в июне 2017 года.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Ольга Фреймут и Владимир Локотко

Никто и не догадывался, что главная телевизионная ревизорша страны замужем и имеет много детей.

Все знали только о ее старшей дочери Злате, родившейся от англичанина. Однако Ольга не теряла времени на Новом канале и привлекла внимание генерального директора Владимира Локотко.

Сначала она родила ему сына Валерия, а когда забеременела второй раз, они решили узаконить свои отношения.

Это произошло в 2017 году. Громкой свадьбы устраивать не стали - просто скромно посетили ЗАГС.

Ольга Фреймут и Владимир Локотко (фото: instagram.com/freimutolia)