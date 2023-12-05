Украинские стартапы покорили Европу

На конференции Demo Day by Kyiv Tech Hub, организованной командой проекта Polish-Russian Startup Bridge в Варшаве, четыре украинских стартапа выдвинулись как победители.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Speka , посвященное медиа и коммуникациям.

Ранее мероприятие проводилось в Киеве, но второй год подряд в связи с обстоятельствами, связанными с полномасштабным вторжением России в Украину, он проходит в Варшаве на территории Варшавской фондовой биржи (GPW).

На Demo Day by Kyiv Tech Hub украинские стартапы представили свои инновационные проекты перед польскими и международными инвесторами, акселераторами и другими участниками стартап-экосистемы Польши и ЕС.

Победители Demo Day by Kyiv Tech Hub в 2023 году

Spendbase

Это платформа на основе искусственного интеллекта, позволяющая компаниям оптимизировать расходы на SaaS (программное обеспечение как услуга), облачное хранилище и корпоративные карты.

Заняли первое место, получив денежный приз в размере 15 тыс. злотых от Фонда Сотрудничества.

InputSoft

Это веб-платформа для управления деятельностью аэропортов и авиакомпаний: помогает оптимизировать ресурсы, снизить расходы, собирать и анализировать данные о всех процессах при обслуживании самолетов и пассажиров в аэропортах.

Платформа заняла второе место, получив денежный приз в размере 10 тыс. злотых от ICU Ventures.

Pleso therapy

Платформа для поиска психотерапевтов онлайн, работающая в Украине, недавно запустившаяся в Польше. Кроме платных сеансов, оказывает социальную помощь.

Заняла третье место, получив денежный приз в размере 5 тыс. злотых от Capital Kinetics.

AR Platform

Cоздала платформу для решения проблемы нижних конечностей, вызванной диабетом.

Она заняла четвертое место и получила приз в размере 20 тыс. злотых на услуги по маркетингу и разработке продукта от DigiWay Media.

Эти стартапы представили не только свои идеи, но и потенциальные возможности сотрудничества и развития украинского технологического рынка в Европе.

Какие еще украинские стартапы приняли участие в Demo Day by Kyiv Tech Hub 2023

Playmanity разрабатывает продукт, который стремится изменить существующую бизнес-модель разработки видеоигр.

PGBLDR разработала механизм генерации веб-страниц и рекламных кампаний в сети B2B и B2C клиентов.

Vacuum Gravity Energy разрабатывает мобильное решение в секторе зеленой энергетики, позволяющее превращать колебания атмосферного давления в полезный электрический ток.

Capsula предоставляет решение, которое превращает телефон в личного стилиста.

GrainMole - решение для контроля атмосферных условий хранения и транспортировки зерна.

FinOK - решение для управления финансовыми потоками для стартапов и малых и средних предприятий.