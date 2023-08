Павел Романюк про запуск революционного стартапа в США и вызовы времени

Украинский разработчик и предприниматель Павел Романюк запускает в США прорывной стартап LEISUREMENT. Это первое приложение для iOS и Android, которое объединяет в себе мессенджер, таск-менеджер, ивент-планер и финансовый органайзер. Появление продукта давно востребовано временем, так как с постоянно повышающимся темпом жизни возникает необходимость универсального приложения, которое бы справлялось со множеством задач.

Преимущества Leisurement

Павел стал сооснователем стартапа в 2022 году и сразу принял активное участие во всех этапах проекта - от идеи до реализации дизайна.

Ключевая особенность LEISUREMENT - его многофункциональность. При постоянной нехватке времени очень удобно, когда есть возможность не выходя из приложения общаться, планировать собственное время, вести финансовый учет и решать массу других ежедневных задач.

Павел Романюк: “Leisurement - это приложение, которое помогает решить проблему недостатка времени. Ведь время - один из самых важных и невосполнимых ресурсов человека. Проект Leisurement стал для меня возможностью внести свой значимый вклад в область, которую я всегда считал важной. Мы создали революционное решение, не встречаемое ранее, которое объединяет мессенджер, планировщик финансов и органайзер в одном приложении. Leisurement позволяет значительно оптимизировать и упростить рутинные процессы в организации любых мероприятий”

Приложение даже до момента официального запуска вызвало значительный интерес у потенциальных инвесторов в США, поэтому есть все основания полагать, что команде Павла Романюка удалось создать продукт, который составит достойную конкуренцию на международном рынке.

Карьерный путь Павла Романюка

До того как приступить к работе над Leisurement, Павел Романюк прошел более чем 20-летний путь в IT-сфере.

Павел Романюк: “После окончания института я создал свою первую компанию VinMir и начал работать над созданием универсальной CRM - уникальной системы управления взаимоотношениями с клиентами.

Работая руководителем отделов разработки программного обеспечения в компаниях Cartli Group и FuturePeople, Павел создал профильные на базе CRM VinMir CRM-системы. Они дали возможность компаниям многократно масштабироваться, привлекая отечественных и международных клиентов.

В американской компании Capgemini Павел работал разработчиком над крупномасштабными международными проектами в сфере e-commerce. Руководил командой разработчиков, внедряя современные разработки и адаптируя программные решения для таких крупных брендов как: Lee, Wrangler, Bissell, Louis Vuitton, Moët Hennessy, Delta Faucet, Aetrex и многих других.

Павел Романюк - член IEEE - крупнейшей международной профессиональной организации, которая занимается продвижением технологических инноваций во благо человечества, членами которой являются выдающиеся представители отрасли.

Павел Романюк: “С экспертизой в различных областях, таких как аэрокосмические системы, компьютеры, IT и другие, IEEE вдохновляет изменения и устанавливает стандарты через конференции, публикации и исследовательские проекты.

В этом году Павел приглашен на всеукраинский Хакатон YEPS «Innovative IT solutions for the first job in IT» главой судейской коллегии.

Павел Романюк: “Судейство на хакатоне - это великолепная возможность помочь талантливым людям использовать свое творчество и технические навыки для решения реальных проблем.”

Автор: Алина Муковнина