4 українські стартапи перемогли у Польщі на Demo Day by Kyiv Tech Hub 2023
На конференції Demo Day by Kyiv Tech Hub, організованої командою проекту Polish-Ukrainian Startup Bridge у Варшаві, чотири українські стартапи висунулися як переможці.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на онлайн-видання Speka, яке присвячене медіа та комунікаціям.
Раніше захід проводився у Києві, але другий рік поспіль у зв'язку з обставинами, пов'язаними з повномасштабним вторгненням Росії до України, він проходить у Варшаві на території Варшавської фондової біржі (GPW).
На Demo Day by Kyiv Tech Hub українські стартапи представили свої інноваційні проекти перед польськими та міжнародними інвесторами, акселераторами та іншими учасниками стартап-екосистеми Польщі та ЄС.
Переможці Demo Day by Kyiv Tech Hub у 2023
Spendbase
Це платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє компаніям оптимізувати витрати на SaaS (програмне забезпечення як послуга), хмарне сховище та корпоративні картки.
Зайняли перше місце, отримавши грошовий приз у розмірі 15 тис. злотих від Фундації Фонду Співпраці.
InputSoft
Це веб-платформа для управління діяльністю аеропортів та авіакомпаній: допомагає оптимізувати ресурси, знизити витрати, збирати та аналізувати дані про всі процеси під час обслуговування літаків та пасажирів в аеропортах.
Платформа посіла друге місце, отримавши грошовий приз у розмірі 10 тис. злотих від ICU Ventures.
Pleso therapy
Платформа для пошуку психотерапевтів онлайн, що працює в Україні та нещодавно запустилася в Польщі. Окрім платних сеансів надає соціальну допомогу.
Посіла третє місце, отримавши грошовий приз у розмірі 5 тис. злотих від Capital Kinetics.
AR Platform
Cтворила платформу для розв'язання проблеми нижніх кінцівок, викликаної діабетом.
Вонапосіла четверте місце та отримала приз у розмірі 20 тис. злотих на послуги з маркетингу та розробки продукту від DigiWay Media.
Ці стартапи представили не лише свої ідеї, а й потенційні можливості для співпраці та розвитку українського технологічного ринку в Європі.
Які ще українські стартапи взяли участь в Demo Day by Kyiv Tech Hub 2023
Playmanity розробляє продукт, який має на меті змінити існуючу бізнес-модель розробки відеоігор.
PGBLDR розробила механізм генерації веб-сторінок і рекламних кампаній у мережі для B2B та B2C клієнтів.
Vacuum Gravity Energy розробляє мобільне рішення в секторі зеленої енергетики, яке дозволяє перетворювати коливання атмосферного тиску в корисний електричний струм.
Capsula надає рішення, яке перетворює телефон на особистого стиліста.
GrainMole - рішення для контролю атмосферних умов зберігання та транспортування зерна.
FinOK - рішення для управління фінансовими потоками для стартапів та малих і середніх підприємств.
Раніше ми писали про найкращі українські стартапи, які підкорили світ і змінили життя людей назавжди.
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