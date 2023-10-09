Лучшие украинские стартапы, "порвавшие" мир и изменившие жизнь людей навсегда

Украинские ученые, изобретатели и разработчики получили мировое признание уже очень давно. Стартапы и компании, основанные украинцами, регулярно получают международное признание и мощные инвестиции.

РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие украинские стартапы, вышедшие на мировой рынок и ставшие неотъемлемой частью жизни миллионов людей.

Depositphotos

Depositphotos - маркетплейс с более чем 250 млн роялти-фри изображений, видео и музыкальных файлов. Эта коммерческая платформа объединяет авторов качественного лицензированного контента с покупателями и помогает профессионалам во всем мире реализовать их лучшие проекты.

Компания была основана в Киеве в ноябре 2009 года Дмитрием Сергеевым.

В 2021 году библиотека Depositphotos перешагнула черту в 200 млн файлов. Стартап вырос в международный холдинг, офисы которого находятся в шести странах мира.

Помимо фотобанка у компании есть и другие внутренние проекты и стартапы.

Скриншот (depositphotos.com)

Preply

Preply - образовательная онлайн-платформа для изучения иностранных языков. Маркетплейс объединяет репетиторов и преподавателей с сотнями тысяч студентов из 190 стран мира. Обучение происходит виртуально - с помощью онлайн-связи.

Один из крупнейших украинских EdTech-стартапов основали в 2013 году киевляне Кирилл Бигай, Сергей Лукьянов и Дмитрий Волошин.

В настоящее время у Preply есть офисы в Украине, США и Испании. С июля 2022 года команда увеличилась на 20% (стартап имеет 500 сотрудников в 30 странах Европы, США, Африки, Азии и Латинской Америки).

Скриншот (preply.com)

Esper Bionics

Esper Bionics - украинский инженерный стартап, разработавший "умный" высокотехнологичный протез руки с интуитивным управлением под названием Esper Hand (весом 380 г).

Стартап официально запустили в 2019 году врач-дерматолог Дмитрий Газда, финансистка Анна Белеванцева и разработчик Игорь Ильченко.

В настоящее время в команде компании около двух десятков человек. Основная разработка проходит в Украине, другая часть сотрудников работает в Берлине (Германия). Отдел продаж и фаундеры - в Нью-Йорке (США).

Протез Esper Hand уже получил одобрение американского медицинского регулятора FDA, а также разрешения на продажу в США и сотрудничество с американскими страховыми компаниями.

Уникальный протез может помочь многим людям (видео: Esper Bionics)

Скриншот (esperbionics.com)

Petcube

Petcube - компания, создающая гаджеты для владельцев домашних животных

Petcube Inc. основали в сентябре 2012 года Ярослав Ажнюк, Андрей Клен и Александр Нескин. Идея создания компании возникла у последнего, когда Александр искал способ развлечь свою собаку Рокки.

Первым продуктом стартапа стал "классический" Petcube. Он имел форму куба и содержал широкоугольную камеру, лазерную указку, микрофон и динамик. Впоследствии проект запустил ряд других продуктов (Petcube Play 2 (камеру с лазерной указкой), Petcube Bites 2 (камеру с лакомством), Petcube Cam (камеру с ветеринарным чатом) и т.д.).

В марте 2014 года Petcube выпустили приложение на iOS. В 2018 - была запущена платформа Petcube Care, на которой представлены различные продукты для домашних животных.

Компания имеет представительства в Киеве (Украина), Сан-Франциско (США) и Шэньчжэне (Китай).

С Petcube вашим хвостатым любимцам будет не скучно (видео: Petcube)

Скриншот (petcube.com)

Grammarly

Grammarly - онлайн-платформа, работающая на основе искусственного интеллекта (анализирующего язык) и помогающая в написании текстов на английском (предлагает рекомендации по улучшению текстов как грамматически, так и стилистически).

Компанию учредили в 2009 году украинцы Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер.

Сначала сервис назвали Sentenceworks и ориентировались на образовательный рынок. Впоследствии название сменили на EssayRater (чтобы привлечь студентов). И только в мае 2010 года появилось название Grammarly.

Сейчас сервис работает в разных интерфейсах (как вебредактор на сайте Grammarly, как плагин для браузера, как приложение для рабочего стола, мобильной клавиатуры и т.д.).

У Grammarly есть представительства в Киеве (Украина), Сан-Франциско и Нью-Йорке (США), Ванкувере (Канада) и Берлине (Германия).

Скриншот (grammarly.com)

GitLab

GitLab - это облачный репозиторий кода и DevOps платформа для совместной работы. Она позволяет разработчикам быстро создавать программное обеспечение для эффективного обслуживания клиентов и предлагает удобный интерфейс, единую точку для совместной работы и единственное место для развертывания в любом облаке.

Учредили GitLab в 2011 году харьковчане Валерий Сизов и Дмитрий Запорожец (тогда они работали в небольшой аутсорс-компании Sphere Software). GitLab создавался как проект с открытым исходным кодом (написанным на Ruby) - подключиться к разработке мог любой, а монетизации первые годы просто не существовало (были только добровольные пожертвования).

Превратить идею в бизнес помог голландец Сид Сибранди. Официально компания была зарегистрирована в 2014 году.

Сейчас систему GitLab используют более 100 тыс. организаций (включая NASA, CERN, Alibaba, Invincea, O'Reilly Media, Leibniz-Rechenzentrum (LRZ), Jülich Research Center и т.д.).

Управляющий офис компании расположен в Утрехте (Нидерланды).

Скриншот (gitlab.com)

BetterMe

BetterMe - украинская ИТ компания, которая создает продукты в сфере Health & Fitness для более 150 миллионов человек по всему миру.

Она была основана в 2017 году в Киеве Викторией Репой.

Компания разработала два приложения - BetterMe: Health Coaching и BetterMe: Mental Health.

В 2021 году был запущен маркет BetterMe Store, в котором компания представила собственный бренд спортивной одежды и другие товары для здорового и активного образа жизни.

Кроме того, было создано BetterMe for Business - корпоративное решение для бизнесов, которое предлагает индивидуальную поддержку физического и ментального состояния работников на основе их потребностей, образа жизни и персональных целей.

В 2023 году компания запустила в приложении BetterMe: Mental Health коллекцию историй на ночь (тексты историй озвучила актриса Елена Кравец).

Кроме того, в приложении BetterMe: Health Coaching была запущена программа тренировок для людей с ампутациями.

Скриншот (betterme.world)

Ajax Systems

Ajax Systems - технологическая компания, которая разрабатывает беспроводные и проводные системы безопасности, а также имеет собственное производство полного цикла.

Она была основана в 2011 году в Киеве Александром Конотопским.

Основной продукт компании - профессиональная беспроводная система безопасности Ajax. Она может защищать жилище как изнутри, так и снаружи. Кроме того, системы Ajax имеют удобную навигацию (приложения), новейший софт и самые необходимые и качественные датчики (движения, разбиения стекла, задымления, роста температуры, протекания и т.п.).

Продукция компании продается более чем в 120 странах мира и имеет более 2 млн объектов под охраной по всему миру.

Как Ajax защищает внешний периметр дома (видео: Ajax Systems Украина)

Скриншот (ajax.systems)

Allset

Allset - стартап, который позволяет быстро и удобно бронировать столики в ресторанах, а также заказывать еду в заведениях питания на вынос.

Учредили компанию украинцы Стас Матвиенко и Анна Полищук.

В 2014 году они создали пилотную версию приложения Settle (мобильные платежи в ресторанах), после чего в 2015 году добавили в свой сервис возможность предзаказов, привлекли новые инвестиции и запустили (в США) новый проект, известный сегодня под названием Allset.

В настоящее время компания в составе двух команд (украинской и американской) работает над усовершенствованием и расширением.

Скриншот (allsetnow.com)

DressX

DressХ - маркетплейс цифровой одежды. Это, по сути, онлайн-бутик в котором продают одежду, существующую только в электронном виде. То есть к этому наряду нельзя прикоснуться, но его можно "одеть" для "выхода" в социальных сетях, во время видеозвонков и т.д.

Стартап основали украинки Дарья Шаповалова и Наталья Моденова. Первая версия онлайн магазина DressX запустилась летом 2020 года. Этот стартап не нуждался ни в аренде помещения, ни в закупке одежды, ни в других ресурсах для производства.

Чтобы "одеть" цифровую одежду, нужно зайти на сайт, выбрать ту или иную вещь и оплатить заказ. Не обойтись и без загрузки фотографии (хорошего качества и с хорошим светом).

После загрузки фотографии нужно подождать от одного до трех дней, пока наряды "готовят" для покупателя.

По мнению основателей, диджитал-одежда - новая философия, ведь такая одежда не загрязняет окружающую среду и не скапливается дома.

Вот так выглядит онлайн-шоппинг и выбор цифровой одежды (видео: DressX)

Скриншот (dressx.com)

Reface

Reface - приложение, позволяющее пользователям заменять лицо в видео или GIF (основывается на технологии GAN - Generative adversarial network).

В январе 2020 года украинская команда из семи человек (Роман Могильный, Ярослав Бойко, Олесь Петрив, Денис Дмитренко, Кирилл Сигида, Дмитрий Швец и Иван Алцыбеев) создала приложение Doublicat, в котором пользователь мог менять лицо на гифках (о нем написали более 600 мировых медиа, среди которых Forbes, Mashable, The Verge, TNW и The Sun).

Спустя некоторое время в приложении появилась функция замены лица в видео и его переименовали в Reface.

В августе 2020 года Reface стал первым украинским приложением, занявшим первое место в AppStore США и еще в 17 странах.

Что еще умеет делать Reface (видео: Reface)

Скриншот (reface.ai)

MacPaw

MacPaw - компания по разработке программного обеспечения с головным офисом в Киеве.

Стартап был основан в 2008 году в Киеве Александром Косованом (на тот момент он был студентом Киевского политехнического института).

Первым продуктом компании стало приложение CleanMyMac на macOS для очистки и оптимизации компьютеров Apple.

Впоследствии был создан ряд других популярных приложений (Setapp, Gemini 2, The Unarchiver и т.п.).

В настоящее время продуктами компании пользуются более 30 млн человек по всему миру. У нее есть офисы в Киеве (Украина), Кембридже (Массачусетс, США) и Лимассоле (Кипр).

Скриншот (macpaw.com)