39-летнюю Дашу Астафьеву заподозрили в первой беременности

Так, блогер-сплетник опубликовал снимок, на которой запечатлена инфлюенсерка Даша Квиткова и Даша Астафьева.

Последняя позирует в красном платье свободного кроя с заметно округлившимся животиком.

"Беременна?", - подписал фото Беспалов.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Сама же знаменитость слухи о своей беременности пока не прокомментировала.

Что известно о личной жизни Астафьевой

Год назад в сети появились слухи, что Даша во время полномасштабного вторжения вышла замуж. Эту информацию "слил" о волонтере Беспалов.

Он со ссылкой на свои источники заявил, что избранник артистки - молодой богач. Личную же жизнь модель скрывает из-за неудачного прошлого опыта.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

"После сложных отношений прошлых лет Астафьева скрывает все, что связано с личным. Можно понять... Ей во многих вопросах повезло, кроме мужчин. Однако сейчас Даша счастлива в официальном браке с молодым парнем, который на 10+ лет младше ее. Он обожает свою жену и очень заботится. Они как лед и пламя, но гармонично дополняют друг друга", - делился инсайдер.

К слову, в 2016 году Астафьева имела отношения с бизнесменом Артемом Кимом. Через год пара объявила о помолвке. В 2021 году знаменитость сообщила о расставании с любимым.