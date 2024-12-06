39-річну Дашу Астаф’єву запідозрили у першій вагітності

Так, блогер-пліткар опублікував знімок, на якій зображена інфлюенсерка Даша Квіткова і Даша Астаф’єва.

Остання позує у червоній сукні вільного крою з помітно кругленьким животиком.

"Вагітна?", - підписав фото Беспалов.

Даша Астаф’єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Сама ж знаменитість чутки про свою вагітність поки не прокоментувала.

Що відомо про особисте життя Астаф’євої

Рік тому у мережі з’явилися чутки, що Даша під час повномасштабного вторгнення вийшла заміж. Цю інформацію "злив" про волонтерку Беспалов.

Він із посиланням на свої джерела заявив, що обранець артистки - молодий багатій. Особисте ж життя модель приховує через невдалий минулий досвід.

Даша Астаф’єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Після складних стосунків минулих років Астаф'єва приховує все, що пов'язано з особистим. Можна зрозуміти... Їй у багатьох питаннях пощастило, крім чоловіків. Однак зараз Даша щаслива в офіційному шлюбі з молодим хлопцем, який на 10+ років молодший за неї. Він обожнює свою дружину і дуже піклується. Вони як лід і полум'я, але гармонійно доповнюють одне одного", - ділився інсайдер.

До слова, у 2016 році Астаф'єва мала стосунки з бізнесменом Артемом Кімом. Через рік пара оголосила про заручини. У 2021 році знаменитість повідомила про розставання з коханим.