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39-летняя Даша Астафьева показалась в белье и устроила "пожар" (видео)

Пятница 21 марта 2025 20:32
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39-летняя Даша Астафьева показалась в белье и устроила "пожар" (видео) Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Полина Иваненко

39-летняя Даша Астафьева впервые за долгое время показалась не в "оверсайзе" и закрытом наряде. Звезда похвасталась формами в белье и лихо утерла нос хейтерам, которые "приписывали" ей беременность и обсуждали ее вес.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост из Instagram Астафьевой.

Как сейчас выглядит Даша Астафьева

На новом видео, где звезда демонстрировала стильный "лук", сначала она предстала перед камерой в белье и чулках. В прошлом Астафьева нередко позировала для глянцевых обложек в откровенных образах, а в составе группы "NikitA", Даша часто снималась в клипах и выступала на концертах почти без одежды.

Сейчас же артистка отошла от таких образов, а потому ее появление в белье спровоцировало в комментариях настоящий "пожар". Фаны не скрывают, что Астафьева сводит их с ума своей красотой.

Юзеры пишут:

  • "Ох и конфетка"
  • "Вызываю пожарных"
  • "Ну наконец-то! Красавица"
  • "Я с ума схожу!"
  • "Ты огонь"
  • "Роскошная роскошь"
  • "Как и всегда, непревзойденная. Вашей красотой можно дышать как природой".

Кстати, на фоне слухов, которые активно распространялись осенью и зимой, Даша без лишних слов и объяснений поставила точку в истории, где ее постоянно "подозревали" в беременности. Звезда несколько раз опровергала все версии, которые "гуляли" в сети, но некоторые пользователи все же пытались разглядеть "животик" на ее новых фото.

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