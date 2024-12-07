Астафьева отреагировала на слухи о своей беременности резким комментарием: "Роды прошли легко"
Даша Астафьева, которую заподозрили в беременности, отреагировала на подобные предположения. В своих соцсетях известная певица и модель выразила резкий комментарий по этому поводу.
РБК Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды рассказывает об этом подробнее.
Как Астафьева отреагировала на слухи о своей беременности
В блоге селебрити опубликовала серию кадров, на которых предстала в ярком образе. Она позировала в пиджаке, лосинах и на каблуке. Завершили наряд эффектный макияж глаз и распущенные волосы.
Фото были сделаны на красном фоне. В подписи к снимкам Астафьева ответила тем, кто придумывает слухи о ее личной жизни.
"Я беременна. В очередной раз без меня меня женили. Надеюсь, роды прошли легко и красиво, как любят умники, которым делать н**уй уже сколько лет подряд", - написала она.
Новый образ Даши Астафьевой (фото: instagram.com/da_astafieva)
Новый образ Даши Астафьевой (фото: instagram.com/da_astafieva)
Реакция сети
Тем временем коллеги и поклонники бурно отреагировали на пост исполнительницы. Они оставили для нее множество комплиментов, а также отметили, что она дала просто искусный ответ тем, кто так интересуется ее жизнью. Вот некоторые их комментарии:
- "Теперь определенная когорта людей будет спокойна и начнет расследование от кого и кто будет. Ведь прочтут только первое предложение"
- "Вы всех мужчин каждым своим фото сведете с ума"
- "Это прекрасно"
- "Мои поздравления".
Даша Астафьева отреагировала на слухи о своей беременности (фото: instagram.com/da_astafieva)
Что известно о личной жизни Даши Астафьевой
О возможной беременности певицы сообщал обозреватель украинского шоу-биза Богдан Беспалов. Он опубликовал снимок, на котором инфлюэнсер Даша Квиткова предстала вместе с Астафьевой. Последняя была в красном платье, и после этого Беспалов заподозрил ее в беременности.
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Также Беспалов ранее сообщал, что Даша в период полномасштабной войны якобы вышла замуж. Он заявлял, что любимый звезды - состоятельный молодой человек.
Что касается самой Даши, то она не спешит комментировать тему личной жизни, однако ранее заявляла, что в прошлом имела опыт болезненных отношений.
Ранее Астафьева рассказывала, как над ней издевались из-за проблем с кожей.
А еще Астафьева показывала себя в детстве.