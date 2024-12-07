ua en ru
Сб, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Астафьева отреагировала на слухи о своей беременности резким комментарием: "Роды прошли легко"

Суббота 07 декабря 2024 20:10
UA EN RU
Астафьева отреагировала на слухи о своей беременности резким комментарием: "Роды прошли легко" Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Любовь Блажко

Даша Астафьева, которую заподозрили в беременности, отреагировала на подобные предположения. В своих соцсетях известная певица и модель выразила резкий комментарий по этому поводу.

РБК Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды рассказывает об этом подробнее.

Как Астафьева отреагировала на слухи о своей беременности

В блоге селебрити опубликовала серию кадров, на которых предстала в ярком образе. Она позировала в пиджаке, лосинах и на каблуке. Завершили наряд эффектный макияж глаз и распущенные волосы.

Фото были сделаны на красном фоне. В подписи к снимкам Астафьева ответила тем, кто придумывает слухи о ее личной жизни.

"Я беременна. В очередной раз без меня меня женили. Надеюсь, роды прошли легко и красиво, как любят умники, которым делать н**уй уже сколько лет подряд", - написала она.

Астафьева отреагировала на слухи о своей беременности резким комментарием: &quot;Роды прошли легко&quot;Новый образ Даши Астафьевой (фото: instagram.com/da_astafieva)

Астафьева отреагировала на слухи о своей беременности резким комментарием: &quot;Роды прошли легко&quot;Новый образ Даши Астафьевой (фото: instagram.com/da_astafieva)

Реакция сети

Тем временем коллеги и поклонники бурно отреагировали на пост исполнительницы. Они оставили для нее множество комплиментов, а также отметили, что она дала просто искусный ответ тем, кто так интересуется ее жизнью. Вот некоторые их комментарии:

  • "Теперь определенная когорта людей будет спокойна и начнет расследование от кого и кто будет. Ведь прочтут только первое предложение"
  • "Вы всех мужчин каждым своим фото сведете с ума"
  • "Это прекрасно"
  • "Мои поздравления".

Астафьева отреагировала на слухи о своей беременности резким комментарием: &quot;Роды прошли легко&quot;Даша Астафьева отреагировала на слухи о своей беременности (фото: instagram.com/da_astafieva)

Что известно о личной жизни Даши Астафьевой

О возможной беременности певицы сообщал обозреватель украинского шоу-биза Богдан Беспалов. Он опубликовал снимок, на котором инфлюэнсер Даша Квиткова предстала вместе с Астафьевой. Последняя была в красном платье, и после этого Беспалов заподозрил ее в беременности.

Астафьева отреагировала на слухи о своей беременности резким комментарием: &quot;Роды прошли легко&quot;Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Также Беспалов ранее сообщал, что Даша в период полномасштабной войны якобы вышла замуж. Он заявлял, что любимый звезды - состоятельный молодой человек.

Что касается самой Даши, то она не спешит комментировать тему личной жизни, однако ранее заявляла, что в прошлом имела опыт болезненных отношений.

Ранее Астафьева рассказывала, как над ней издевались из-за проблем с кожей.

А еще Астафьева показывала себя в детстве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даша Астафьева Звезды шоу-бизнеса Звёзды
NEWS
Зеленский встретился с Трампом в Париже: первые подробности
Зеленский встретился с Трампом в Париже: первые подробности