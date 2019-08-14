364 пенсії або 153 мінімалки: в мережі розповіли про величезну зарплату голови Укрзалізниці

У мережі розповіли, яку заробітну плату отримує в місяць голова "Укрзализниці" Євген Кравцов. У 2018 році його місячний оклад становив близько 570 тисяч гривень, це в десять разів більше зарплати українського міністра, пише "Обозреватель". Про цю суму дізналися виходячи з декларації Кравцова.

На зарплату Кравцова можна виплатити 364 пенсії або місяць утримувати одне підприємство. Сам голова "Укрзалізниці" повідомив, що "9,7 мільйона гривень - це зарплата не за дванадцять місяців, а за 17 місяців. Але рівень зарплати у приватних компаніях на подібних посадах в рази вище".

Євгену Кравцову зараз 33 роки і він входить в список найбільш високооплачуваних менеджерів, які працюють на державу. Різниця його зарплати з мінімальною в Україні в 139 разів.

Скріншот (obozrevatel.com)

Цікаво, що в біографії Євгена Кравцова вказані лише два робочих місця після закінчення інституту - це юридична фірма "Астерс" та "Укрзалізниця". До речі, в приватній фірмі він пропрацював з 2008 по 2014 рік, зате в "Укрзалізницю" прийшов у 2015 році на посаду радника генерального директора. За чотири роки Кравцов "виріс" до посади голови УЗ.

Фото: Євген Кравцов (LIGA.net)

Як ми раніше писали, Укрзалізниця рассказала чи пасажири прибирати постіль і заодно поскаржилася на регулярне злодійство постільних приналежностей, яке здійснюють пасажири, які подорожують перевізником.

До речі, швидкісний поезд "Інтерсіті" Херсон-Київ до пункту призначення не доїхав, а загорівся в дорозі. Пасажири в Миколаєві були в шоці, коли побачили, що наближається склад горить. Займання сталося в локомотиві.