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"Інтерсіті" Херсон-Київ загорівся в дорозі: палаючі фото і відео

STYLERЖиття    13.08.2019 - 19:16
"Інтерсіті" Херсон-Київ загорівся в дорозі: палаючі фото і відео
Фото: Інте

Склад запізнився в Миколаїв на 30 хвилин, але квитки ніхто не здав

Швидкісний поїзд "Інтерсіті" Херсон-Київ до пункту призначення не доїхав, а загорівся в дорозі. Пасажири в Миколаєві були в шоці, коли побачили, що наближаючийся склад горить. Займання сталося в локомотиві. Про це повідомляють очевидці надзвичайної події.

&quot;Інтерсіті&quot; Херсон-Київ загорівся в дорозі: палаючі фото і відеоФото: У вагоні загорівся локомотив (news.pn)

Крім того, що загорівся потяг, він ще й запізнився на півгодини. У довідковому бюро поінформували, що локомотив відчепили від основної частини поїзда і чекають на прибуття нового. Також зазначили, що пасажири свої квитки не здають. На скільки запізниться на потяг до Києва - невідомо.

&quot;Інтерсіті&quot; Херсон-Київ загорівся в дорозі: палаючі фото і відео

Фото: Загорівся потяг (news.pn)

"Тепловоз прибрали, зараз приженуть новий і люди поїдуть в Київ спокійно. Ніхто квитки не здає. Я не знаю наскільки запізниться на потяг до Києва. Зараз поки міняють тепловози, формують склад", - сказали в бюро.

Повідомляється, що постраждалих у пожежі локомотива немає.

Відео: Інтерсіті загорівся (YouTube/ПН ТV digest)

Відео: Інтерсіті загорівся в Миколаєві (YouTube/ПН ТV digest)

"У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області уточнили, що задимлення в локомотиві сталося, коли потяг прибув на вокзал. Після початку пожежі локомотив відвели на безпечну відстань на запасний шлях. На місці працюють два відділення рятувальників та оперативно-координаційний центр, які проводять розвідку і гасіння пожежі. Постраждалих під час пожежі немає", - повідомляє сайт "Злочинності.НЕМАЄ" .

Як ми раніше писали, Укрзалізниця розповіла,чи повинні пасажири прибирати постіль і заодно поскаржилася на регулярне злодійство постільних приналежностей, яке здійснюють пасажири, які подорожують перевізником.

Також ми повідомляли, що на Київському вокзалі на дитину впало вікно вагона поїзда. На щастя, хлопчика вдалося вчасно вихопити з-під уламків і заліза, і він відбувся легким переляком.

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