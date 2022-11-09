"33 боевых выхода": жена Арестовича рассказала, как муж на Донбассе ходил в разведку (видео)

Жена советника Офиса президента Алексея Арестовича Анастасия рассказала о выходах супруга на боевые задания за линию разграничения в зоне проведения АТО/ООС на Донбассе четыре года назад, в частности для проведения разведки.

Комментируя слова самого Арестовича о совершении в общей сложности 33 боевых выходов за линию фронта в 2018-м - служил в ВСУ как контрактник и был разведчиком в составе 72 механизированной бригады им. Черных Запорожцев - она отметила, что такое количество на самом деле - условное.

"33 выхода - это фигура речи была. Понятно, что Алексей не делал себе зарубку каждый раз при каждом выходе и не считал их. Мне кажется, что их могло быть вполне и больше", - сказала Анастасия.

Супруга Арестовича также отреагировала на недоверие некоторых людей и сомнения относительно правдивости информации о данных разведывательных миссий и боевых операций, в которых принимал он участие.

"Если бы не было этих "33 выходов" - было бы что-то другое. То есть если человек чем-то не нравиться - это обычная реакция людей, повод им особенно как-то и не нужен. Они найдут всегда, к чему прицепиться", - говорит она.

Анастасия Арестович (фото: скриншот с видео)

Анастасия допускает, что скепсис может быть вызван любой причиной - не обязательно озвученному количеству этих самых боевых выходов.

"Не знаю, может - звучит как-то..? Или может им цифра кажется или большой, или наоборот маленькой, я не знаю", - сказала жена советника ОПУ.

Реагируя на ремарку ведущей об отсутствии детальных рассказов о миссиях по объективной причине их секретности, Анастасия подчеркнула, что о правдивости она знает сама лично, а доказательства предъявлять ни Арестович, ни боевые побратимы - не собираются.

"Во-первых, я была там, и я лично это видела. Мне достаточно того, что я знаю, что это правда. Во-вторых, видели люди те, которые не хотят в этом участвовать, и я их прекрасно понимаю. Они могли подтвердить, но просто какой в этом смысл? То есть это же люди не публичные. Он же не ходил исключительно с блогерами на эти условные "33 выхода", правильно? Это люди не публичные. Это люди, которым не нужны какие-то доказательства. Алексей не тот человек, который будет искать оправдания и кому-то что-то доказывать", - отметила она.

Алексей Арестович с женой Анастасией (фото: facebook.com /Anastasia Arestovich)

Также Анастасия рассказала, что отправлялся Арестович на фронт тогда по собственному решению, и этот вопрос в семье не обсуждался.

"Я не помню, чтобы он со мной советовался. Я помню, что он принял решение, и сказал - "я иду". Это так бывает с Алексеем, это такая непредсказуемая часть нашей жизни. Я же когда выходила замуж, я же знала, за кого выхожу. Это человек военный, и в стране война. То есть в этом плане никаких сюрпризов. На что злиться - на то, что человек идет защищать свою страну, или на то, что он считает для себя это важным в его жизни?" - говорит она.

Такие боевые выходы продолжались примерно полгода, и были сопряжены с высоким риском, и были шансы, что Арестович не вернется с фронта, сказала Анастасия.

"Был подрыв на мине, это было очень опасно. Я узнала об этом уже когда это случилось. Кроме него и еще одного человека никто из боевых товарищей не выжил", - вспоминает она.

При этом Анастасия признается, что внутренне у нее было ощущение, что с мужем на фронте "будет все хорошо".

"Из зоны АТО он вернулся тем же человеком - его мало что меняет", - добавила жена Арестовича.

Видео: жена Алексея Арестовича рассказала о выходах мужа на разведку в зоне АТО/ООС на Донбассе