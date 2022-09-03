Дружина Арестовича висловилася про війну і сімейне життя: "Теж використовую Олексія як заспокійливе"

Дружина радника Офісу президента Олексія Арестовича Анастасія розповіла, що теж обговорює воєнні дії в Україні зі своїм чоловіком, який взяв на себе медійну функцію по висвітленню ходу російської повномасштабної війни, і зізналася, що і сама використовує його в якості "заспокійливого".

При цьому вона зазначила, що ініціатором розмов про війну є сама.

"Я завдяки своєму становищу теж використовую Олексія як заспокійливе. Якщо мені потрібно впевнитися в чомусь, то я, звісно ж, звертаюся до нього", - говорить Анастасія.

Згадуючи початок великої інтервенції РФ 24 лютого вона розповіла, що в ту ніч чоловіка викликали в ОП, а сама вона залишилася з шестирічним сином Сашком, і "сиділа на телефоні", намагаючись заспокоїти знайомих і близьких, таким чином морально зібралася сама.

Анастасія Арестович (фото: elle.ua)

"Згодом я про всяк випадок зібрала найнеобхідніші документи та речі. Олексій сказав, що вже не приїде ночувати, а залишатися вдвох із сином у квартирі мені було некомфортно.

Десь в обід подзвонив Олексій та сказав, що висаджується російський десант, у десантників є наша адреса і вони нею скористаються. Тоді ми ще не розуміли, що ця спроба буде невдалою. Олексій сказав: "10 хвилин - і вас у будинку не повинно бути. Їдьте на захід". Я встигла одягнутися, зібрати Сашка, і ми виїхали", - розповідає Анастасія.

Олексій Арестович с дружиною Анастасією та сином Сашком (фото: instagram.com/anastasiia_arestovich)

Те, що зараз Олексій Арестович завантажений роботою і з головою пішов у комунікацію з громадськістю, висвітлюючи військові події, не робить для неї "будь-якого специфічного дискомфорту або навпаки".

Анастасія Арестович (фото: facebook.com / Anastasia Arestovich)

"Після початку вторгнення ми деякий час не бачилися. Були і дні, коли я взагалі не була впевнена, чи зустрінемося ми ще колись, тож зараз будь-який час, проведений разом сім’єю, сповнений усвідомлення його цінності", - говорить Анастасія.

Олексій Арестович с сином Сашком (фото: instagram.com/anastasiia_arestovich)

Сама вона теж займається психологією. До речі, саме зацікавленість цією темою і звела майбутнього подружжя разом. Познайомилися вони, коли Анастасія на запрошення подруги пішла на навчання в його авторську школу. Незабаром після заміжжя у пари народився син.

Олексій Арестович з дружиною Анастасією (фото: facebook.com / Anastasia Arestovich)

Анастасія народилася 14 квітня 1987 року в Києві, здобула ступінь бакалавра у сфері економіки та магістра з управління проектами після навчання в столичному університеті "КРОК".

Займалася будівельним консалтингом, нерухомістю, рекламним бізнесом та IT, а зараз навчається на майстер-курсі позитивної психотерапії в одному з центів у Києві. Захоплюється вокалом.

Анастасія Арестович (фото: facebook.com / Anastasia Arestovich)