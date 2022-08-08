Арестович вперше розповів про дітей і "численних" дружин
Радник офісу президента Олексій Арестович, який став для деяких українців "заспокійливим", вперше розповів про своїх дружин і дітей.
Деталями з особистого життя він поділився в програмі "Життя відомих людей".
Скільки дружин було у Арестовича
Так, Олексій зізнався, що у нього є троє дітей від трьох жінок.
"Так, у мене по одній дитині від кожної, я не перенавантажував своїх жінок", - зізнався політик.
Він розповів, що з усіма колишніми дружинами підтримує прекрасні стосунки. Також всі три жінки спілкуються між собою.
Зараз Арестович у відносинах з Анастасією (третьою дружиною), вони познайомилися у 2014 році.
У той час Олексій з'являвся в різних програмах в якості військового експерта і його кар'єра злетіла вгору.
Анастасія - третя дружина Арестовича (скріншот з відео)
"Я її повів в кафе і сказав: "Все ти моя любов, будемо одружуватися", - розповів політик про зустріч з Анастасією.
Арестович повідомив, що його третя дружина не ревнує його до жінок, адже, як відомо, у них політик користується популярністю.
"Жінки ревнують не тоді, коли на чоловіка звертають увагу жінки, а коли він на них звертає увагу", - сказав радник Офісу президента.
Як ми раніше писали, Арестович спрогнозував дати наступу Росії на півдні.