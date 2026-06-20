Турецкий Bayraktar TB3 впервые уничтожил цель лазерной ракетой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Defense Post .

Инженеры компании Baykar завершили очередной этап испытаний своего флагманского палубного дрона. Во время вылета беспилотник использовал ракету CIRIT производства компании Roketsan. Боеприпас поразил цель с хирургической точностью.

Испытания проводились для проверки способности платформы вести огонь на близких дистанциях. Ракета стартовала из однозарядного контейнера.

Новое решение позволяет уничтожать цели, требующие мгновенной реакции. Часто они находятся вне зоны досягаемости обычных микробоеприпасов, но теперь Bayraktar TB3 восполняет этот пробел в вооружении.

Что известно о ракете CIRIT

Она имеет 70-миллиметровый калибр и оснащена полуактивной лазерной головкой самонаведения. Это делает ее идеальным средством против легкой бронетехники и пехоты.

Дрон "видит" врага, лазер фиксирует цель, а ракета летит точно в цель. Система надежно работает даже в сложных погодных условиях, утверждают инженеры. CIRIT эффективно сочетает низкую стоимость с высокой разрушительной силой.

Обновленный Bayraktar TB3

Bayraktar TB3 стал логическим продолжением легендарного TB2. Однако новая модель значительно мощнее и имеет складные крылья. Это позволяет базировать дрон на кораблях с короткой взлетной полосой, таких как флагман TCG Anadolu.

Беспилотник имеет следующие характеристики:

Максимальная взлетная масса - 1450 килограммов.

Полезная нагрузка - до 280 килограммов.

Двигатель - турецкий турбодизель PD170 от TEI.

Размах крыльев - 14 метров в развернутом состоянии.

Дрон может находиться в воздухе более суток. Он способен выполнять разведку и наносить удары далеко за пределами видимости.

Baykar продолжает расширять арсенал своих аппаратов. Помимо ракет CIRIT, TB3 сможет нести интеллектуальные боеприпасы семейства MAM. Это делает его универсальным инструментом на поле боя.