30% вступників провалили ЗНО з математики: "як ці діти взагалі закінчили школу?"
В Україні у 2021 році найбільше випускників не подолали поріг "склав/не склав" зі ЗНО з математики. На другому місці - іспанська мова.
Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Як повідомили на сайті, члени експертної увалили рішення встановити прохідний бал з іноземних мов - 18 балів, а з математики - 10 та фізики - 12.
Поріг "склав/не склав" з усіх учасників ЗНО не подолали:
- з англійської мови - 10,68%,
- з іспанської мови - 15,79%,
- з німецької мови - 11,49%,
- з французької мови - 8,94%,
- з математики - 31,11%,
- з фізики - 8,33%.
Окрім того, учасники тестування зможуть ознайомитися з результатами на власних інформаційних сторінках вже завтра, 19 червня.
Відомом, що у 2020 році поріг на ЗНО з математики не подолали всього 13% випускників.
У коментарях користувачі вражені від цьогорічного ЗНО з математики. Вони пишуть, що важливу роль відіграє саме психологічний фактор.
- Кожен третій не здав! Це просто неймовірно, 31%!
- Зараз все змінюється, що й не знаєш як правильно: чи здоров'я чи знання
- Дуже важливу роль відіграє психологічний фактор
- А пороговий бал доволі низький. І з математики, порівняно, найнижчий. Це знову на межі сліпого вгадування?
- Як ці діти взагалі закінчили школу? Якщо англійську не склав кожен десятий, то математику - кожен третій. Причому поріг був в 10 балів, а це фактично нічого.
Раніше ми повідомляли, в яку суму батькам обійдеться прощання зі школою.