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30% вступників провалили ЗНО з математики: "як ці діти взагалі закінчили школу?"

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П'ятниця 18 червня 2021 19:58
30% вступників провалили ЗНО з математики: "як ці діти взагалі закінчили школу?" Фото: результати ЗНО з математики шокували мережу (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні у 2021 році найбільше випускників не подолали поріг "склав/не склав" зі ЗНО з математики. На другому місці - іспанська мова.

Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Як повідомили на сайті, члени експертної увалили рішення встановити прохідний бал з іноземних мов - 18 балів, а з математики - 10 та фізики - 12.

Поріг "склав/не склав" з усіх учасників ЗНО не подолали:

  • з англійської мови - 10,68%,
  • з іспанської мови - 15,79%,
  • з німецької мови - 11,49%,
  • з французької мови - 8,94%,
  • з математики - 31,11%,
  • з фізики - 8,33%.

Окрім того, учасники тестування зможуть ознайомитися з результатами на власних інформаційних сторінках вже завтра, 19 червня.

Відомом, що у 2020 році поріг на ЗНО з математики не подолали всього 13% випускників.

У коментарях користувачі вражені від цьогорічного ЗНО з математики. Вони пишуть, що важливу роль відіграє саме психологічний фактор.

  • Кожен третій не здав! Це просто неймовірно, 31%!
  • Зараз все змінюється, що й не знаєш як правильно: чи здоров'я чи знання
  • Дуже важливу роль відіграє психологічний фактор
  • А пороговий бал доволі низький. І з математики, порівняно, найнижчий. Це знову на межі сліпого вгадування?
  • Як ці діти взагалі закінчили школу? Якщо англійську не склав кожен десятий, то математику - кожен третій. Причому поріг був в 10 балів, а це фактично нічого.

Раніше ми повідомляли, в яку суму батькам обійдеться прощання зі школою.

Також Уряд схвалив концепцію "президентського університету.

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