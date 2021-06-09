ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні з'явиться ЗНО за гроші: як це працюватиме

Новость на русском →
Середа 09 червня 2021 10:56
В Україні з'явиться ЗНО за гроші: як це працюватиме В Україні з'явиться платне ЗНО (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні в 2022 році з'явиться можливість складати тести із зовнішнього незалежного оцінювання за власні гроші.

Про це повідомляється в наказі Міністерства освіти.

Зокрема, наступного року кожен учасник зовнішнього оцінювання матиме право пройти зовнішнє оцінювання за рахунок коштів державного бюджету не більше ніж з п'яти предметів.

При бажанні абітурієнт отримає право додатково скласти тести понад встановлену кількість навчальних предметів за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Всього в списку ЗНО в 2022 році значаться 11 предметів шкільної програми.

Таким чином виходить, що учасник ЗНО, крім п'яти гарантованих державою тестів зможе додатково, за бажанням, взяти участь у тестуванні з інших предметів зі списку.

ЗНО у 2022 році проведуть з таких предметів:

  • Українська мова;
  • Українська мова та література;
  • Математика (завдання рівня стандарту);
  • Математика;
  • Історія України;
  • Англійська мова;
  • Іспанська мова;
  • Німецька мова;
  • Французька мова;
  • Біологія;
  • Географія;
  • Фізика;
  • Хімія.

Раніше ми повідомляли, що напередодні проведення ЗНО в Україні активізувалися шахраї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя ЗНО
LITE
Задуха і сильні опади: моторошні грози накриють всю Україну
Задуха і сильні опади: моторошні грози накриють всю Україну