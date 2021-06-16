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Уряд схвалив концепцію "президентського університету": що вона пропонує

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Київ, Середа 16 червня 2021 16:40
Уряд схвалив концепцію "президентського університету": що вона пропонує Фото: міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів України схвалив реалізацію проекту "президентського університету". Концепція передбачає застосування методики навчання за принципом "30% теорії та 70% практики".

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

"Президентський університет ми бачимо як сучасний інноваційний освітній і науковий центр, діяльність якого спрямовується на впровадження ефективних освітніх стратегій в Україні", - написав він.

За словами міністра, метою проекту передусім є реалізація інтелектуального й творчого потенціалу українців, що забезпечить підготовку високопрофесійних кадрів-лідерів для стратегічних галузей розвитку країни.

Міністр зазначив, що в університет будуть залучені найкращі викладачі та експерти, а в освітньому процесі застосовуватимуться найсучасніші методики навчання за принципом "30% теорії та 70% практики".

Нагадаємо, що в Україні планують створити президентський університет. Навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року.

Додамо, що вступити до університету зможуть абітурієнти, котрі склали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Далі обиратимуть найталановитіших.

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