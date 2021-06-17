Випускні в 2021 році: в яку суму батькам обійдеться прощання зі школою

В Україні випускники склали ЗНО і активно розпочалась пора випускних. Але це свято не дешево обійдеться батькам учнів.

Скільки коштує випускне вбрання в Україні?

Про свою підготовку до випускного поділилась випускниця Дарина. Дівчина каже, що знайшла три варіанти суконь. Перший коштує 12 500 грн, інше вбрання - 11 тис. грн. Але все-таки зупинилась на сукні за 8 500 грн. У бюджет, який дозволили батьки, вкладається.

Чоловічий вибір - традиційно скромніший. У магазинах кажуть, що класику хлопці беруть рідко: частіше під жакет вдягають футболку, а не сорочку. Над взуттям теж довго не думають, а обирають кеди. Взуття коштує 2 395 грн.

Чоловічий костюм коштує 3 995 грн. Популярний варіант - темні джинси з сорочкою.

У скільки обійдеться святковий бенкет?

Батьки випускників столичної школи на бенкет склалися по 1 500 грн. Окрім того, в середньому столичні ресторани беруть від тисячі до півтори тис. за людину. Аби зекономити, випускники орендують локації під святкування. Тут є все: посуд, караоке, місце для танців, барна стійка і музика.

Скільки коштує випускний фотоальбом?

З часом фотоальбоми популярність не втрачають, а навпаки тільки набирають. На часі - фотографії, що оживають. Наводите на фотографію смартфоном - а вона обертається на відео. Якщо звичайна найдешевша фотокнига класу коштує 400 грн, то з доповненою реальністю - від 1 тисячі й вище.

Загальна ціна випускного на людину виходить 8-10 тис. грн. Якщо оновити гардероб батьків і запросити і їх на бенкет - буде ще близько 5-6 тис. грн.