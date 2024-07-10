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3 упражнения, которые разрушают здоровье спины (фото)

Среда 10 июля 2024 18:01
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3 упражнения, которые разрушают здоровье спины (фото) Какие упражнения вредят спине (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Уляна Вернер

Боль в спине - распространенная проблема людей. Однако даже после начала выполнения упражнений для спины боль все равно может не проходить. В таком случае человек может делать вредные упражнения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача и тренера Ульяны Вернер.

Что вредит спине

Большой прогиб в пояснице при упражнении

Происходит сильный перегиб в поясничном отделе позвоночника.

В результате могут возникнуть следующие проблемы:

  • компрессии межпозвонковых дисков
  • боль в спине
  • потеря чувствительности
  • изменение рефлексов
  • слабость мышц

3 упражнения, которые разрушают здоровье спины (фото)Большой прогиб в пояснице при упражнении (фото: кадр с видео)

Тянуться макушкой до пяток

Такое движение ногами увеличивает перегиб в поясничном отделе.

Голова должна вытягиваться вперед, а не задираться до пяток.

3 упражнения, которые разрушают здоровье спины (фото)Упражнение "тянуться макушкой до пяток" (фото: кадр с видео)

Делать резкий замах, чтобы лучше прогнуться

Сильный наклон таза назад травматичен для поясницы. Лучше заменить его на наклон вперед с извлечением.

3 упражнения, которые разрушают здоровье спины (фото)Резкие круговые махи туловищем (фото: кадр с видео)

По словам тренера, такие упражнения травмируют даже полностью здоровую спину. А если у вас есть: грыжи, протрузии или другие проблемы с позвоночником - такие упражнения могут только усугубить состояние спины.

Для здоровой спины важно делать упражнения на:

  • растяжение позвоночника
  • мобильность
  • работа с тазовым дном
  • укрепление ягодичных мышц и пресса

Ранее мы сообщали, какие виды спорта не стоит выбирать тем, у кого есть проблемы со спиной.

Также мы писали о видах сумок, которые сильно вредят спине.

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