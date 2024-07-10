3 упражнения, которые разрушают здоровье спины (фото)
Боль в спине - распространенная проблема людей. Однако даже после начала выполнения упражнений для спины боль все равно может не проходить. В таком случае человек может делать вредные упражнения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача и тренера Ульяны Вернер.
Что вредит спине
Большой прогиб в пояснице при упражнении
Происходит сильный перегиб в поясничном отделе позвоночника.
В результате могут возникнуть следующие проблемы:
- компрессии межпозвонковых дисков
- боль в спине
- потеря чувствительности
- изменение рефлексов
- слабость мышц
Большой прогиб в пояснице при упражнении (фото: кадр с видео)
Тянуться макушкой до пяток
Такое движение ногами увеличивает перегиб в поясничном отделе.
Голова должна вытягиваться вперед, а не задираться до пяток.
Упражнение "тянуться макушкой до пяток" (фото: кадр с видео)
Делать резкий замах, чтобы лучше прогнуться
Сильный наклон таза назад травматичен для поясницы. Лучше заменить его на наклон вперед с извлечением.
Резкие круговые махи туловищем (фото: кадр с видео)
По словам тренера, такие упражнения травмируют даже полностью здоровую спину. А если у вас есть: грыжи, протрузии или другие проблемы с позвоночником - такие упражнения могут только усугубить состояние спины.
Для здоровой спины важно делать упражнения на:
- растяжение позвоночника
- мобильность
- работа с тазовым дном
- укрепление ягодичных мышц и пресса
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