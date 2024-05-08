Какие виды спорта не стоит выбирать тем, у кого есть проблемы со спиной

Людям, у которых есть проблемы со спиной, очень часто рекомендуют физическую активность - тренироваться, заниматься и побольше двигаться. Однако не каждый вид спорта полезен для спины.

Какие виды спорта не подходят людям с проблемами спины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for fun.

Какие виды спорта не стоит выбирать

Если вы часто сталкиваетесь с болями в спине, то виды спорта, требующие большого количества изменений направления, вам не подойдут. Например, такие виды активности как футбол.

По словам ортопеда Маттиаса Манке, при игре в футбол туловищу приходится совершать много быстрых вращательных движений. А это дает дополнительную нагрузку на позвоночник.

"Вы останавливаетесь, меняете направление, а затем снова ускоряетесь", - пояснил врач.

Он рекомендует людям, у которых болит спина, также не выбирать такие виды спорта: бадминтон, сквош, теннис, волейбол.

"Если вы все еще хотите заниматься этими видами спорта, несмотря на проблемы со спиной, вам следует хорошо тренировать мышцы спины, а в случае сомнений - проконсультируйтесь со своим врачом", - советует ортопед.

А какие виды спорта подойдут?

Если вы ищете вид спорта, безопасный для спины, выбирайте тот, в котором мало изменений направления. Манке рекомендует скандинавскую ходьбу, езду на велосипеде или плавание.

"Плавание на спине лучше, чем брасс, потому что оно не приводит к провисанию спины", - говорит хирург-ортопед.