Спина будет болеть: эксперты назвали виды сумок, которые сильно вредят
Незаменимым аксессуаром всех является сумка. Как оказалось, некоторые виды сумок могут навредить человеку, провоцируя проблемы со спиной и шеей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Какая сумка может навредить
Если вы страдаете от боли в спине или шее, то возможно в этом виновата ваша сумка.
Нейрохирург Люк Мачишин рассказал, когда люди носят неподходящую сумку, особенно чрезмерно нагружающую позвоночник, у них часто появляется боль в плечах, а также в нижней части шеи и верхней части спины.
Все эти структуры соединены через большую трапециевидную мышцу, которая тянется от основания черепа к плечам, а затем к середине спины. Симптомы начинают развиваться через несколько дней или даже недель использования сумки, не соответствующей размеру.
Многие заболевания опорно-двигательного аппарата могут возникнуть из-за неправильного ношения сумок. Боль в верхней или нижней части спины может возникать, если меняется походка или если человек изменяет свою осанку из-за дисбаланса веса.
Повреждение нервов может возникнуть, если узкие ремни впиваются в кожу человека. Повреждение нервов может привести к покалыванию или онемению.
Даже если ваша сумка сейчас не причиняет вам боли, вы можете заложить основу для проблем в будущем.
Какие сумки вредят
Опасными для спины считаются сумки через плечо. Сюда можно отнести спортивный вариант сумок.
Это не только приводит к нагрузке на плечо, но и к несбалансированной нагрузке, которая полагается непосредственно на шею и грудной отдел позвоночника.
Доктор Джорданна Клерфилд-Генри отметил, что ношение сумки на одном плече, а не равномерное распределение веса на оба плеча, может привести к смещению позвоночника и напряжению.
Идеальная сумка должна быть легкой, чтобы уменьшить общую нагрузку на спину.
Сумки через плечо вредят спине (фото: Freepik)
Рюкзаки лучше, чем сумки через плечо, но только если вы используете их правильно.
Выбирая рюкзак, обращайте внимание на эргономичный дизайн. Регулируемые и мягкие плечевые ремни необходимы для равномерного распределения веса сумки на плечи и верхнюю часть спины, уменьшая нагрузку.
Кроме того, мягкая задняя панель обеспечивает амортизацию и поддержку, предотвращая дискомфорт от точек давления. Поясной или нагрудный ремень может дополнительно стабилизировать сумку и снизить нагрузку на плечи.
Особенно важно следить за тем, чтобы во время ношения рюкзак оставался на одном уровне с плечами или на несколько дюймов ниже. Другими словами, он не должен свисать ниже талии, поскольку это усиливает нагрузку на мышцы верхней части спины.
Если вы носите кошелек в кармане брюк, положите его в передний карман или обязательно извлеките, когда сидите. Сидение с кошельком в заднем кармане не только оказывает давление на ягодичный нерв, но и приводит к неправильной осанке во время сиденья.
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