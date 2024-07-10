3 вправи, які руйнують здоровʼя спини (фото)
Біль у спині є поширеною проблемою людей. Однак, навіть після початку виконування вправ для спини біль все одно може не проходити. У такому випадку людина може виконувати шкідливі вправи.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря та тренера Уляни Вернер.
Що шкодить спині
Великий прогин в попереку при вправі
Відбувається сильне перерозгинання в поперековому відділі хребта.
В результаті можуть виникнути такі проблеми:
- компресії міжхребцевих дисків
- біль у спині
- втрата чутливості
- зміна рефлексів
- слабкість м'язів
Великий прогин в попереку при вправі (фото: кадр з відео)
Тягнутися маківкою до пʼят
Такий рух ногами збільшує перерозгинання в поперековому відділі.
Голова повинна витягуватися вперед, а не задиратися до п'ят.
Вправа"тягнутися маківкою до п'ят (фото: кадр з відео)
Робити різкий замах, щоб краще прогнутися
Сильний нахил тазу назад є травматичним для попереку. Краще замінити його на нахил вперед із витягненням.
Різкі кругові махи тулубом (фото: кадр з відео)
За словами тренера, такі вправи травмують навіть повністю здорову спину. А якщо у вас є: грижі, протрузії або інші проблеми з хребтом - такі вправи можуть тільки погіршити стан спини.
Для здорової спини важливо робити вправи на:
- розтягнення хребта
- мобільність
- робота із тазовим дном
- укріплення мʼязів сідниць та пресу
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