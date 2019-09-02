Ці знаки Зодіаку чекає грандіозний успіх на початку вересня: прогноз астролога

Гороскоп 2019 на початок вересня від астролога для всіх знаків Зодіаку (колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким з 2 по 8 вересня казково пощастить на всіх фронтах

Гороскоп на перший тиждень вересня 2019 обіцяє деяким знакам Зодіаку величезний, майже казковий успіх у всіх сферах - від любові до фінансів. Яким саме знакам Зодіаку пощастить з 2 по 8 вересня - знають астрологи.

Кому ж удача посміхнеться більше всіх?

Діва

Початок тижня, особливо вівторок і середа, - відмінні дні, коли прекрасно складуться зустрічі - як ділові, так і романтичні. Прекрасний час для нових знайомств! У другій половині тижня Діви поповнять свій гаманець. На вихідних багато хто потрапить в веселу компанію і непогано проведе час. А ще, субота та неділя, це відмінні дні для побачень і зачаття здорових дітей!

Стрілець

Початок тижня захлесне вас монотонною роботою. Але середа і четвер принесуть пристойні гроші. В цьому відношенні весь поточний місяць однозначно непоганий! Вересень для Стрільців хороший для спілкування і вирішення будь-яких проблем, а також поїздок як на близькі, так і на далекі відстані. Саме час вирушити на курорт - адже оксамитовий сезон вже стартував!

Водолій

Водолії можуть не розраховувати на понеділок, зате у вівторок і середу на них проллються грошові надходження та інші матеріальні блага. Кінець тижня принесе багато зустрічей - по більшій мірі - приємних. В цей же період Водоліям доведеться вирішувати кілька важливих завдань. Вихідні в усіх відношеннях для вас будуть хорошими, особливо, якщо ви не станете виховувати домашніх.

Астрологічний прогноз на вересень: небезпечні дати і період удач

Гороскоп удачі на перший тиждень вересня

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 2 по 8 вересня

Астролог Тетяна Борщ в своєму гороскопі каже, що цей тиждень пройде при світлі зростаючого місяця, а це прекрасний час для реалізації своїх справ, для поїздок, а також для будь-яких запланованих заходів.

Однак понеділок може виправдати свою назву не найбільш вдалого дня тижня, досить складний і вечір п'ятниці. Решта днів цілком вдалі. Для вигідних покупок, стрижок і косметичних процедур хороші субота і неділя.

Нагадаємо, що недавно астролог назвав знаки Зодіаку, яким загрожує небезпека у вересні.