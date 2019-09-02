Накриє страшними грозами і похолодає: де зіпсується погода

Погода в Україні (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода піднесе неприємний сюрприз мешканцям кількох областей

Погода в Україні у вівторок, 3 вересня, буде сприятливою не у всіх областях. Частину країни накриє сильної негодою – очікуються сильні дощі з грозами і різке зниження температури повітря.

Погода на сході України очікується суха, без опадів. Місцями можлива невелика хмарність. Нічна температура в регіоні складе +11 +16 градусів, удень повітря прогріється до +28 +30 градусів, у Дніпрі до +31 градуса.

На півдні пройдуть короткочасні дощі з грозами, сухо буде тільки в Херсоні та Криму. Вночі від +17 до +20 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +29 +31 градус, у Херсоні до +32 градусів. У Криму опади не прогнозуються, вночі +17 +19 градусів, вдень +29 +31 градус.

Північні області накриє грозами і дощами. Вночі, за прогнозом синоптиків, очікується +15 +17 градусів, удень повітря прогріється до +29 +31 градуса.

На заході погода різко погіршиться, регіон накриє сильними зливами і грозами, а температура повітря сильно впаде. Вночі від +13 до +17 градусів, вдень очікується від +16 до +22 градусів, в Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому та Івано-Франківську від +20 до +25 градусів.

У центральних областях синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами. Вночі очікується від +15 до +17 градусів, удень повітря прогріється до +29 +31 градуса.

У Києві 3 вересня пройде короткочасний дощ з грозою. Нічна температура повітря становитиме +17 +19 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +29 +31 градус.

Погода в Україні 3 вересня

Як зазначила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, різке похолодання прийде тільки в західні області України і найбільше постраждають Волинська, Рівненська область та Карпати.

Карта погоди

Там очікується +15 +18 градусів. Інші області регіону ще можуть насолодитися комфортною температурою +23 +26 градусів.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики зробили екстрене попередження про потужний циклон з Європи.

А також ми розповідали про те, де сильно зіпсується погода в найближчі дні.